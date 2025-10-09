  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti
Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Melek Mosso'nun Atatürk Çocukları Parkı'nda konser vermesi için 17 Ekim'de yapacağı ihaleyi iptal etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara Büyükşehir Belediyesi Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti
Takip Et

ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Melek Mosso'nun sahne alması planlanan konserin ihalesinin 17 Ekim'de saat 11.30'da açık usulde yapılması için 3 Ekim'de ilana çıkmıştı.

Ancak Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ilana göre ABB, Melek Mosso konseri ihalesini iptal etti.

EKAP'taki duyuruda, ihalenin iptaline gerekçe olarak, "İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır" ifadesi kullanıldı.

İhalenin iptaliyle ilgili ABB'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ekonomi
Atıklardan elektrik üretimi yıllık yaklaşık 3 milyar kWh'a ulaştı
Atıklardan elektrik üretimi yıllık yaklaşık 3 milyar kWh'a ulaştı
Bakan Şimşek: Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor
Bakan Şimşek: Sanayi üretiminde olumlu eğilim sürüyor
Altındaki ralliden destek alan gümüş rekor kırdı! Yatırımcı talebi artıyor
Altındaki ralliden destek alan gümüş rekor kırdı! Yatırımcı talebi artıyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Merkez Bankası döviz rezervleri rekor kırdı
Merkez Bankası döviz rezervleri rekor kırdı
THY: 'Görüşmeler sürüyor, anlaşamazsak Boeing 737MAX yerine Airbus'a dönebiliriz'
Görüşmeler sürüyor, anlaşamazsak Boeing 737MAX yerine Airbus'a dönebiliriz