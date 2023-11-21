Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 mali yılı bütçesi belli oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında, ABB Meclisi kasım ayı 15'inci birleşimi meclis konferans salonunda başladı.

Raporlara ilişkin söz alan ABB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, hazırladıkları komisyon raporu hakkında üyelere bilgi verdi. Akdemir, ABB, ASKİ, EGO'nun 2024 mali yılı bütçesine yönelik eleştirilerde bulundu.

"Suya yüzde 50 indirim yapacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendi bütçesinin oylandığı oturuma katılmayan ABB Başkanı Yavaş'ın meclis üyelerinin soracağı sorulardan kaçtığını öne sürdü.

ABB'nin 5 yılda 120 milyar harcamasına rağmen eser üretemediğini ifade eden Köse, "2024 bütçesi, yatırım kalemleri açısından yetersiz. Sayın Mansur Yavaş burada olsaydı kendisine hitap etmek isterdim. Ama maalesef yine kaçtı. 58 kilometre metro sözü vermişti. Bir arpa boyu yol alamadı. Sadece metronun animasyonunu yapabildi. Ankaralı hemşehrilerimiz, Türkiye'deki en pahalı suyu kullanıyor. Allah nasip etsin 1 Nisan sabahı Cumhur İttifakı'nın bayrağını asalım, suya yüzde 50 indirim yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Mansur Yavaş'ın karşısına şu an aday bulamıyorsunuz"

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, ABB'nin son 4 yılda elde ettiği bütçe fazlasıyla borçları ödediğini ifade ederek, Köse'nin meclisteki AK Parti grubunu ve Mamak Belediyesini yönetemediğini ileri sürdü.

Yerel seçimlerde Yavaş'ın yüzde 60 oy alarak tekrar başkan olacağını belirten Neslihanoğlu, "Sayın Köse, siz Mamak'ta kaybedeceksiniz. Mansur Yavaş'ın karşısına şu an aday bulamıyorsunuz. Adayınız yok. Mansur Yavaş gidecek falan, bunları unutun. Karşısına adaylar çıkmaya cesaret edemiyor" değerlendirmesinde bulundu.



Katip üyelerin, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporda yer alan cetvelleri okumaya başladığı sırada AK Parti Sincan Meclis Üyesi Nihat Yalçın söz istedi.

Yalçın, Yavaş'ın 2024 yılının ilk 3 ayında yöneteceği bütçenin oylamasının yapıldığını anımsatarak, " Meclise saygısı olmayan bir belediye başkanının 3 ayda olsa kullanacağı bütçeye ya da yetkiye benim saygım yoktur ve kabul etmiyorum. En azından AK Parti grubundan bir kişi olarak Nihat Yalçın'ın oyunun ret olarak tutanaklarla kayıt altına alınmasını rica ediyorum" teklifinde bulundu.

Ünal'ın yaptığı oylamada, Yalçın'ın muhalif kalmasının ardından ABB'nin 56 milyar lira, ASKİ'nin 19 milyar 500 bin lira ve EGO'nun da 16 milyar 500 bin liradan oluşan toplam 92 milyar liralık ABB ve bağlı kuruluşlarının 2024 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Ünal, 11 Aralık Pazartesi günü, saat 18.00'de toplanmak üzere kasım ayı oturumunu kapattı.