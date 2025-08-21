Ankara Büyükşehir duyurdu! 7 milyonu aşkın ödeme hesaplara yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanındaki örnek uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye, 2-5 yaş arası çocukların beslenmesine katkı sağlamak amacıyla başlattığı süt desteği programı kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin Başkent Kart'larına ödemelerini yaptı.

38.314 çocuk için süt yardımı yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal destek projesi kapsamında, başkentteki 38.314 çocuk için süt yardımı yapıldı. 2-5 yaş aralığındaki çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projede, destek tutarları ihtiyaç sahibi ailelerin Başkent Kart'larına yüklendi.

Belediye yetkilileri, çocukların dengeli beslenmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bu uygulamanın düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.

33.123 ailenin Başkent Kartlarına yatırıldı

Süt desteği ödemeleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım alan 33.123 ailenin Başkent Kartlarına yatırıldı. Bu kapsamda toplam 7 milyon 143 bin 500 TL ödeme yapıldı. Destek ödemeleri, ailelerin doğrudan süt ürünlerine erişimini kolaylaştırarak çocukların beslenme kalitesini artırmayı amaçlıyor.