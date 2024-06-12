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Ankara Büyükşehir'den bayram öncesi 200 bin aileye para desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde 200 binden fazla aileye destekte bulunulduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Ankara Büyükşehir'den bayram öncesi 200 bin aileye para desteği
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 200 bini aşkın aileye 2 bin TL'lik ihtiyaç desteği sağladığını duyurdu.

ABB'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, başkentteki ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi maddi destek sağlandı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, 39.482'si emekli olan toplam 217.251 ihtiyaç sahibi aileye Kurban Bayramı öncesinde 2 bin TL tutarında genel ihtiyaç desteği ödemesi yaptı."

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