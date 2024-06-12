Ankara Büyükşehir'den bayram öncesi 200 bin aileye para desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde 200 binden fazla aileye destekte bulunulduğunu duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 200 bini aşkın aileye 2 bin TL'lik ihtiyaç desteği sağladığını duyurdu.
ABB'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, başkentteki ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi maddi destek sağlandı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi, 39.482'si emekli olan toplam 217.251 ihtiyaç sahibi aileye Kurban Bayramı öncesinde 2 bin TL tutarında genel ihtiyaç desteği ödemesi yaptı."