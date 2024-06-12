Ankara Büyükşehir'den bayram öncesi 200 bin aileye para desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 200 bini aşkın aileye 2 bin TL'lik ihtiyaç desteği sağladığını duyurdu.

ABB'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, başkentteki ihtiyaç sahiplerine bayram öncesi maddi destek sağlandı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, 39.482'si emekli olan toplam 217.251 ihtiyaç sahibi aileye Kurban Bayramı öncesinde 2 bin TL tutarında genel ihtiyaç desteği ödemesi yaptı."