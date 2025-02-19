  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ankara Büyükşehir'e 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
Takip Et

Ankara Büyükşehir'e 5 milyon 130 bin TL çevre cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASKİ), Çevre Kanunu'na istinaden iki ihlale bağlı toplam 5 milyon 130 bin 806 lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara Büyükşehir'e 5 milyon 130 bin TL çevre cezası
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerce Şereflikoçhisar ilçesinde oluşan evsel atıkların, Ankara Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama sahasında depolandığı ancak sahaya ait Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine atık suların arıtımı için ASKİ tarafından yaptırılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin elektrik enerjisi sorunu nedeniyle devreye alınmadığı, ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulmayan atık suların ise usulsüz şekilde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarındaki Tuz Gölü'ne deşarj edildiği belirlenmiştir. Söz konusu iki ihlalle ilgili ASKİ'ye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden toplam 5 milyon 130 bin 806 lira idari ceza uygulanmıştır."

Tarım Bakanlığı 'virüslü domates' alarmı verdi: Ekildiği yerde tarımı yok ediyor!Tarım Bakanlığı 'virüslü domates' alarmı verdi: Ekildiği yerde tarımı yok ediyor!Ekonomi
15 il için sarı kodlu uyarı: Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak15 il için sarı kodlu uyarı: Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacakGündem
Taşıt kredisinde oranlar geriledi, 250 bin TL'nin ödemesi değişti: İşte güncel oranlar...Taşıt kredisinde oranlar geriledi, 250 bin TL'nin ödemesi değişti: İşte güncel oranlar...Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Şubat 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Ekonomi
Türkiye'de 10 yatırımcıdan 7’si borçlanarak yatırım yapıyor
Türkiye'de 10 yatırımcıdan 7’si borçlanarak yatırım yapıyor
Ramazan ayında ayçiçeği yağı fiyatında artış yapılmayacak
Ramazan ayında ayçiçeği yağı fiyatında artış yapılmayacak
Marketlerin ürün fiyatlarının karşılaştırıldığı site ziyaretçi rekoru kırdı
Marketlerin ürün fiyatlarının karşılaştırıldığı site ziyaretçi rekoru kırdı
OECD verileri yayımlandı! Türkiye’de işsizlik kritik seviyede!
Türkiye’de işsizlik kritik seviyede!
Kısa vadeli dış borçta 14 ayın en düşüğü
Kısa vadeli dış borçta 14 ayın en düşüğü
Tarım Bakanlığı 'virüslü domates' alarmı verdi: Ekildiği yerde tarımı yok ediyor!
Tarım Bakanlığı 'virüslü domates' alarmı verdi: Ekildiği yerde tarımı yok ediyor!