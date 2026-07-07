Ankara çıkışlı otobüs bileti satışlarında artış yaşandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, okulların tatil olmasının ardından otobüs bileti satışlarında büyük hareketlilik yaşanırken, söz konusu yoğunluğa, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi de eklendi. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) çıkışlı rotalarda otobüs bileti satışlarında artış yaşandı.

Karne heyecanının ardından tatil beldelerine ve memleketlerine gitmek için harekete geçen Ankaralılar, şehirde zirve nedeniyle uygulanan trafik düzenlemeleri ve yol kapanmaları dolayısıyla seyahat planını erkene aldı.

Satışların en çok gerçekleştiği rotaların başında Ankara çıkışlı rotalar gelirken, son haftalarda bilet satışının en fazla arttığı rota Ankara-İzmir ve Ankara-Antalya oldu.

Yaz tatili hareketliliği otobüs seferlerine yansıdı

Başkentten sadece sahil bölgelerine değil, metropollere ve memleket ziyaretlerine yönelik seyahatlerde de artış yaşanıyor. AŞTİ çıkışlı İstanbul seferleri, çok satış artışı gösteren rotalar arasında üst sıralarda yer aldı. Aynı şekilde Ankara-Kayseri ve Ankara-Gaziantep rotalarındaki artış da memleket ziyaretlerinin veya kültür turlarının bu dönemde hızlandığına işaret ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ENUYGUN.com Otobüs İş Geliştirme Müdürü Furkan Ayyıldız, okulların kapanmasıyla yaz aylarında sahil kesimlerine ve Anadolu'ya olan talebin artmasının her yıl bekledikleri bir durum olduğunu belirtti.

Bu yıl, okul tatilinin hemen ardından NATO Zirvesi'nin, Ankara çıkışlı otobüs bileti satışlarındaki ivmeyi çok daha belirgin hale getirdiğini kaydeden Ayyıldız, "Tatil planını halihazırda yapmış olan Ankaralılar, zirve dönemindeki ulaşım yoğunluğunu ve trafik düzenlemelerini de hesaba katarak seyahatlerini öne çekti. Bu da başkent çıkışlı rotalarda talebi belirgin şekilde artırdı." ifadelerini kullandı.