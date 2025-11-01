  1. Ekonomim
  Ankara e-İhracat Zirvesi'nin ikincisi 6-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek
Ankara e-İhracat Zirvesi'nin ikincisi 6-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek

Ticaret Bakanlığı, ikinci Ankara e-İhracat Zirvesi'nin "Küresel Ticarette Türkiye İmzası" vizyonuyla 6-8 Kasım tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Ankara e-İhracat Zirvesi'nin ikincisi 6-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin üretim gücünü dünya pazarlarına taşıma ve yüksek katma değerli ihracatı artırma hedefi doğrultusunda Ankara e-İhracat Zirvesi’nin ikincisi düzenlenecek. Bakanlık himayesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizasyonuyla yapılacak etkinlik, 6-8 Kasım tarihlerinde TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Firmalara yeni fırsat alanları sunması, sektör paydaşlarıyla fikir ve tecrübe paylaşımı yapılması planlanan etkinliğin e-ihracatı tüm yönleriyle ele alması hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açılış konuşmasıyla başlayacak zirvede ilk gün “Vizyon ve strateji odağında e-ihracatın geleceği, politikalar, doğru pazaryeri ve kanal mimarisi", ikinci gün "Marka ve talep ekseninde marka stratejisi, dijital pazarlama, içerik yönetimi ve çok kanallı mağaza deneyimi" ve üçüncü gün "Operasyon ve ölçek kapsamında lojistik, iade süreçleri, ödeme sistemleri, entegrasyon, veri ve yapay zeka destekli performans yönetimi ile sürdürülebilir işleyiş" konuları ele alınacak.

40 oturum ve 10 atölye çalışması düzenlenecek

Zirve kapsamında 90 konuşmacıyla 40 oturum ve 10 atölye çalışması düzenlenecek. Ayrıca Güney Kore’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Coupang, Türk firmalarıyla B2B görüşmeler ve panel oturumları aracılığıyla bir araya gelecek.

İlki 8-10 Kasım 2023'te düzenlenen Ankara e-İhracat Zirvesi, çevrim içi platformlar dahil 10 bini aşkın katılımcıya ulaşmış, 3 gün boyunca 5 panel ve 38 oturumda 71 konuşmacı ağırlanmıştı. Bu yılki etkinlik ise “Küresel Ticarette Türkiye İmzası” sloganıyla gerçekleştirilecek.

Ayrıca, İstanbul Küresel e-İhracat Zirvesi’nin ikincisinin gelecek yılın eylül ayı başında İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı.

