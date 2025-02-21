Ankara Halk Ekmek, Ramazan pidesini 13 liradan satacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı Halk Ekmek, Ramazan ayında Başkent Marketlerde pide fiyatının 13 lira olacağını açıkladı.
Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte pide fiyatları açıklanmaya başladı. Ankara Halk Ekmek’in, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Ramazan ayı boyunca 350 gram Ramazan pidesinin fiyatının 13 lira olacağı duyuruldu.
350 gram Ramazan pidesi 13 TL!
Ankara Halk Ekmek, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, Ramazan boyunca 350 gramlık Ramazan pidesinin Başkent Marketlerde 13 TL'den satışa sunulacağını duyurdu.
Açıklamada, "Ekmeğe gelen zamların ardından Ankara'da Halk Ekmek’in fiyatı merakla bekleniyordu. En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeyi sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca 350 gram ramazan pidesini Başkent Marketlerimizde 13 TL'den satacağız” ifadeleri kullanıldı.
En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeyi sürdürüyoruz.— Ankara Halk Ekmek (@abbhalkekmek) February 21, 2025
Ramazan Ayı boyunca 350 G. Ramazan pidesini Başkent Marketlerimizde 13 TL'den satacağız.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/jwGpu7IKxX