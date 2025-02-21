  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ankara Halk Ekmek, Ramazan pidesini 13 liradan satacak
Takip Et

Ankara Halk Ekmek, Ramazan pidesini 13 liradan satacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı Halk Ekmek, Ramazan ayında Başkent Marketlerde pide fiyatının 13 lira olacağını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara Halk Ekmek, Ramazan pidesini 13 liradan satacak
Takip Et

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte pide fiyatları açıklanmaya başladı. Ankara Halk Ekmek’in, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Ramazan ayı boyunca 350 gram Ramazan pidesinin fiyatının 13 lira olacağı duyuruldu.

350 gram Ramazan pidesi 13 TL!

Ankara Halk Ekmek, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, Ramazan boyunca 350 gramlık Ramazan pidesinin Başkent Marketlerde 13 TL'den satışa sunulacağını duyurdu.

Açıklamada, "Ekmeğe gelen zamların ardından Ankara'da Halk Ekmek’in fiyatı merakla bekleniyordu. En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeyi sürdürüyoruz. Ramazan ayı boyunca 350 gram ramazan pidesini Başkent Marketlerimizde 13 TL'den satacağız” ifadeleri kullanıldı.

Bitcoin'de yeni bir ivme potansiyeli olduğu değerlendiriliyorBitcoin'de yeni bir ivme potansiyeli olduğu değerlendiriliyorKripto Para

 

Narin cinayeti davası: 12 şüpheli suçluyu kayırma suçundan yargılanacakNarin cinayeti davası: 12 şüpheli suçluyu kayırma suçundan yargılanacakGündem

 

Ekonomi
İş insanı Murat Ülker soyadının neden değiştirildiğini açıkladı
İş insanı Murat Ülker soyadının neden değiştirildiğini açıkladı
Marmarabirlik’ten ‘Ürünlerde zararlı madde çıktı' iddiasına yalanlama
Marmarabirlik’ten ‘Ürünlerde zararlı madde çıktı' iddiasına yalanlama
Türkiye'nin tarımsal alet ve makine varlığı geçen yıl 13,1 milyon arttı
Türkiye'nin tarımsal alet ve makine varlığı geçen yıl 13,1 milyon arttı
Enflasyon, Cem Yılmaz'ı nasıl zengin etti? İzleyici kitlesinin alım gücü 30 yılda eridi!
Enflasyon, Cem Yılmaz'ı nasıl zengin etti? İzleyici kitlesinin alım gücü 30 yılda eridi!
Güneydoğulu hububatçılardan, 2030'a kadar Irak'a 2 milyar dolar ihracat hedefi!
Güneydoğulu hububatçılardan, 2030'a kadar Irak'a 2 milyar dolar ihracat hedefi!
Zirai don uyarısından sonra mandalina hasadı hızlandı
Zirai don uyarısından sonra mandalina hasadı hızlandı