Ankara ihracatta rekor kırdı: Artışın yüzde 40'ından fazlasını tek başına karşıladı

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, "İhracatta Yeni Eşik, Başarıdan Sürdürülebilirliğe" başlığı ile yılın ilk 6 ayını kapsayan, Türkiye ve Ankara'nın ihracat performansı, sektörler, ürün grupları, pazarlar ve sürdürülebilir rekabet gücü açısından değerlendirmeler içeren "İhracat Değerlendirme Raporu" hazırlandı.

Buna göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 artışla 131,4 milyar dolardan 136,1 milyar dolara yükselirken, artışın temel taşıyıcısı sanayi sektörünün ihracatı yüzde 4,5 artışla 97,6 milyar dolara çıktı.

Ankara'nın ihracatı da yüzde 27,5 artışla, 7,1 milyar dolardan 9,1 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği yaklaşık 4,7 milyar dolarlık ihracat artışının yaklaşık 2 milyar doları, Ankara'dan geldi. Böylece, Türkiye'nin ihracat artışının yüzde 40'tan fazlasını, tek başına Ankara gerçekleştirmiş oldu.

Ülke ihracatından Ankara'nın aldığı pay

Başkentin bu dönemdeki ihracatı, 2021-2026 yılları arasında 4,4 milyar dolardan 9,1 milyar dolara yükseldi. Ankara'nın ülke ihracatından aldığı pay da bu dönemde yüzde 4,24'ten yüzde 6,67'ye ulaştı.

Elektrik ve elektronik sektörü, yılın ilk yarısında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 65,7 artırarak, 1 milyar doların üzerine çıkardı. Böylece ilk kez kimyevi maddeler sektörünü geride bırakarak, Ankara'nın en büyük ihracat sektörü konumuna yükseldi.

Otomotiv endüstrisi de yüzde 30,7 artışla 1,01 milyar dolara ulaştı. Ankara, tarihinde ilk kez iki sektörde ayrı ayrı 1 milyar dolar ihracat eşiğini aşmış oldu. Makine ve aksamları 880 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 875 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıl Ankara'nın en büyük ihracat kalemi ise kimyevi maddeler olarak kayıtlara geçmişti.

Savunma ve havacılığın ihracata katkısı

Raporda, savunma ve havacılık sanayisinin ihracat artışına sağladığı güçlü katkıya dikkat çekilerek, Ankara'nın yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretim kapasitesinin, dış ticaret performansında belirleyici bir rol üstlenmeye başladığı vurgulandı.

ASO'nun Teknolojik Analiz Raporu'na göre, 2025 yılında Ankara ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 13 ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 katı gerçekleşmişti. Ankara'nın toplam ihracatı ile sektör tablosundaki toplam arasındaki fark, 2025'in ilk yarısında 1,74 milyar dolar iken, bu yıl 2,67 milyar dolara yükselirken, farkın Ankara ihracatı içindeki payı yüzde 24,4'ten yüzde 29,5'e çıktı. Farkın büyük bölümü, savunma ve havacılık sanayisinden kaynaklanırken, Ankara'nın toplam ihracat artışının yaklaşık yarısı bu alandan geldi.

25 sektörün 15'i ihracatını artırdı

Ankara'da ihracat yapılan 25 sektörün 15'inde artış, 10'unda ise gerileme yaşandı. Elektrik-elektronik, otomotiv endüstrisi, makine ve aksamları ile madencilik ürünleri ihracat artışına en fazla katkıyı sağlayan sektörler arasında yer aldı.

Başkentin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla ABD, Slovakya, Birleşik Krallık, Ukrayna ve Çin oldu. İhracat artışının yaklaşık dörtte üçü ise Ukrayna, Slovakya, Birleşik Krallık ve ABD'den geldi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin ilk 20 pazarının toplam ihracattaki payı yüzde 65,4'ten yüzde 64,6'ya gerilerken, Ankara'da bu oran yüzde 63,8'den yüzde 72,4'e yükseldi.

Türkiye pazar tabanını genişletirken, Ankara'nın büyümesi sınırlı sayıdaki pazarda yoğunlaştı. İlk 20 dışında kalan pazarlara yapılan ihracat geriledi. Aynı yıl içinde ortaya çıkan bu iki ters yön, raporun üzerinde durduğu temel yapısal bulgulardan biri olarak öne çıktı.

Yüksek teknoloji payı sektöre yayılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Seyit Ardıç, yılın ilk yarısında Ankara ihracatında elde edilen güçlü performansın, üretim yapılarındaki dönüşümü, yüksek katma değerli sektörlerin güçlenmesini ve sanayisinin uluslararası pazarlardaki konumunun güçlenmesini gösterdiğini aktardı.

Türkiye ortalamasının çok üzerinde gerçekleşen bu büyümenin, Başkentin ihracatta üstlendiği stratejik rolü daha da pekiştirdiğini vurgulayan Ardıç, şunları kaydetti:

"Bu başarı, savunma ve havacılık sanayiinde uzun yıllar içinde oluşan üretim kapasitesi, teknoloji ve AR-GE birikimi ile güçlü sanayi ekosistemimizin, dış ticarete yansımasının sonucudur. Ankara ihracatında yüksek teknolojinin payı, Türkiye ortalamasının yaklaşık üç katına ulaşırken, temel hedef bu birikimi daha fazla firmaya, sektöre ve pazara yaymak olmalıdır. Pazar ve üretim tabanımızı genişletmeli, savunma ve teknoloji firmalarımızda oluşan bilgi birikimi ile üretim kabiliyetini tedarik zincirine, orta teknoloji sektörlerine ve sanayimizin geneline yaymalıyız. ASO olarak sanayimizin rekabet gücünü artıracak, ihracatımızı daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacak politika önerileri geliştirmeye ve Ankara'yı yüksek teknolojili üretim ve ihracatta bölgesel bir merkez haline getirecek dönüşümü kararlılıkla sürdüreceğiz."