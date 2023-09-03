'Ankara-İzmir hızlı tren hattı 2027’de hizmete girecek'

ANKARA (EKONMİ) - Ankara ile İzmir arasında yapımı devam eden hızlı tren hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu sistem devreye girdiğinde iki şehir arasındaki yolculuk süresinin 14 saatten 3.5 saate ineceğini söyledi.

Projenin 2027 yılında tamamlanmasıyla 824 km olan mesafenin 624 km’ye düşeceği bilgisini veren Bakan Uraloğlu, “Ankara - İzmir arası 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 9 istasyon ile Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan 7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacaktır” dedi.

Kütahya gibi çevre illerle olan etkileşimi de dikkate alındığında YHT hizmetinden faydalanan nüfusun daha da artacağını dile getiren Abdülkadir Uraloğlu, “Sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla ülkemizin üçüncü büyük şehri olan İzmir'i ve güzergâhtaki Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar illerimizi Ankara'ya daha da yaklaştırarak, bölgedeki ticaret hacmini büyütecektir” “ ifadelerini kullandı.

“Yıllık 1.1 milyar liralık tasarruf hedefleniyor”

Uraloğlu, proje ile birlikte Ankara-Afyon arasının 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arasının 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arasının ise 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşeceğini kaydetti.

Yılda 13.3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınacağını öngördüklerini kaydeden Uraloğlu, “Proje kapsamında 40,7 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 21,2 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 66 köprü inşa edeceğiz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık, zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz” dedi.