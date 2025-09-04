Ankara moda ve hazır giyim fuarı üçüncü kez kapılarını açtı

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara Ticaret Odası’nın desteğiyle, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) öncülüğünde düzenlenen Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı – Capital of Fashion (ANKARA COF/25) başladı. Üçüncü kez düzenlenen fuar, hazır giyim ve tekstilde Ankara’nın potansiyelini ulusal ve uluslararası düzeydeki alıcılarla biraraya getirmeyi hedefliyor.

ATO Başkanı Gürsel Baran, fuarın moda sektöründeki tasarım ve üretim gücünün dünyaya tanıtıldığı bir platform niteliğinde olduğunu vurguladı. Fuar 3-6 Eylül günleri arasında ATO Congressium’da gerçekleştirildi.

Fuara, 50 farklı ülkeden 500’ün üzerinde profesyonel alıcı ve günlük 5 binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaretçi hedeflendiği kaydedildi. Fuar kapsamında, B2B görüşmelerin yanı sıra, alanında uzman konuşmacılar, paneller, konferanslar, defileler, workshoplar ve tematik sergiler düzenlendi. COF’25’te, Çevre dostu üretim, sürdürülebilir moda, yeni tekstil teknolojileri de öne çıkarılan konular arasında yer alıyor.

Fuar törenle açıldı

Üçüncü kez düzenlenerek süreklilik sağlamak konusunda önemli bir aşamaya gelen COF/25’in açılış töreni de gerçekleştirildi. Törene, sektör girişimcileri ve profesyonellerin yanında çok sayıda konuk katıldı.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz açılış törenindeki konuşmasında, “Ankara, dünya modasına yön verecek birikime sahip bir kent. Ankara'nın köklerinde asırlarca süzülmüş bir ustalık, tasarıma yön veren bir vizyon var. Ankara sokaklarındaki moda rüzgârı dünyaya ilham kaynağı olacak” dedi. Yılmaz konuşmasında, tekstil ve hazır giyimi savunma sanayii kadar önemli gördüğünü belirterek, “Sektördeki rekabet gücümüzü artırabilmek için dağımızı taşımızı, ovamızı, suyumuzu hesaba katarak, tasarım ve inovasyonla harmanlayarak, katma değerli, markalaşmış ürünlerle dünya vitrinlerinde yer almamız gerek. Sektörü, yüksek katma değerli, ithal ikamesi olmayan alanlarda, üniversitelerimizin de marifetiyle moda ürünleriyle, tasarım merkezleriyle beraber güçlendirmeliyiz diye konuştu.

Açılış törenine Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı ve ATO’nun 2 No’lu Konfeksiyon - Hazır Giyim - Triko Meslek Komitesi Meclis Üyesi Hayati Akbaba ve REM Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır da katıldı.



