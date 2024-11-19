Ankara Sanayi Odası kuruluşunun 61. yılını kutladı

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Herkesin bildiği gibi zor günlerden geçildiğini dile getiren ASO Başkanı Seyit Ardıç, tüm zorluklara rağmen başarılarla dolu 61 yılı geride bırakan ASO olarak geleceğe güven ve umutla baktıklarını bildirdi.

Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti O’nun ilkeleri ve devrimleri ışığında daha ileriye taşıyacaklarını kaydeden Ardıç,

“Geleceğimizden umutluyuz, çünkü 61 yıl önce bugün, Ankara Sanayi Odamızın temellerini atan kurucularımızın değerlerinden hiç sapmadık, sapmayacağız. Üretim ve yatırım yaparak, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunma misyonumuzdan hiç vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Misyonu yerine getirirken dünyadaki değişim ve gelişmeleri de çok yakından takip edilmesi gerektiğini söyleyen Ardıç, bu kapsamda dijital çağı çok iyi kavramak ve yüksek teknolojili üretime geçmek zorunda olduklarını belirtti.

Teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin öncelikli stratejik alanları arasında yer aldığını vurgulayan Seyit Ardıç, “Sanayicilerimizin rekabet gücünü artırmasına ve yüksek katma değerli üretime geçişlerine destek olmak için yoğun bir tempoda çalışıyoruz” diye konuştu.

Dünya bambaşka bir yere giderken, ASO’yu da yeniden yapılandırdıkları bilgisini veren Ardıç, “İnovasyon, dijital ve yeşil dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırdık. Ülkemizin önde gelen kurumlarıyla iş birliği içinde çeşitli projeler geliştiriyoruz” dedi.

TÜBİTAK ve TTGV ile KOBİ’lere yeşil invasyon alanında teknik destek sağladıklarını aktaran Ardıç, “Sanayicilerimizin küresel rekabet gücünü artırabilmeleri için Dış Ticaret İstihbarat raporu hizmeti veriyoruz. ASO Model Fabrika, METES, NÜKSAK, ASO Teknopark, yakında hizmete girecek GarajX gibi iştiraklerimizle sizlerin daha verimli ve rekabetçi olması için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Ankara teknoloji ihracatında lider”

Ankara’nın yüksek teknoloji ihracatının payının yüzde 13.8 ile Türkiye ortalaması ve 5 büyük sanayi ilinden çok yüksek çıktığının altını çizen Ardıç, Ar-Ge harcamasında da ilk sırada Başkentin geldiğini söyledi.

Hedeflerinin Ankara’yı sanayi ve teknolojide lider yapmak olduğunu vurgulayan Seyit Ardıç, bu hedef doğrultusunda Türkiye’nin üretime dayalı en büyük teknoloji üssünü kurmak için de çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Teknolojide lider kentin sanayi odası olarak bu unvana uygun bir endeks yayınlamaya hazırlandıkları bilgisini veren Ardıç, TEPAV ile birlikte İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi’ni hazırlayacaklarını anlattı. Ardıç, hazırlanan ilk verinin Aralık ayında Meslek Komiteleri Ortak Toplantısında kamuoyu ile paylaşılacağını, sözkonusu veriyi her yıl düzenli olarak açıklayacaklarını belirtti.