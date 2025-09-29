Ankara Ticaret Odası, Türk sağlık sektörünü Riyad’a taşıyor

ANKARA ( EKONOMİ)

Sağlık ve sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren ATO üyeleri, 27-30 Ekim 2025 tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da yapılacak olan Küresel Sağlık Fuarına (“Global Health Exhibition 2025”) katılacak.

Dünyanın dört bir yanından sağlık profesyonellerini, sektör liderleri ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirecek Fuar’ın, sağlık sektörü açısından önemli bir platform olduğunu kaydeden ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Milli katılımla sağlıktaki gücümüzü dünyaya tanıtacağız. Küresel Sağlık Fuarı’nda Türkiye’nin dünya pazarındaki rekabet gücünü artırmayı ve sağlıkta bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, “Küresel Sağlık Fuarı 2025” hakkında yaptığı yazılı açıklamada, Riyad Sergi ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda 270 metrekare ile en büyük stantlardan birini açacaklarını kaydetti. Baran, stantta hastane ve klinik yönetim çözümlerinden sağlık bilişimi ve yapay zekâ uygulamalarına, laboratuvar teknolojilerinden medikal turizme kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren şirketlerle birlikte, “Şifa ve İnovasyon” temasıyla Türkiye’nin sektördeki potansiyelini tanıtacaklarını söyledi.

Fuar öncesi sektörle kapsamlı çalışma yapıldı

Fuar hazırlıkları kapsamında ATO’nun sağlık sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin kayıtlı olduğu İlaç ve Tıbbi Cihaz, Bilişim Teknolojileri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Komiteleri ile çalışma ve hazırlık toplantıları yaptıklarını anlatan Baran, "Konuyla ilgili çalışmalara başlarken, öncelikle ilgili komitelerimize bilgilendirme yaptık. Sağlık ve sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren, İlaç ve Tıbbi Cihaz, Bilişim Teknolojileri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Komitelerimiz ile bir araya gelerek, hazırlık çalışmalarını detaylarıyla ele aldık. İlk defa milli katılımlı olarak gerçekleştireceğimiz bu Fuar ile Başkentimizin sektördeki gücünü dünyaya tanıtacağız. Bu Fuar, Odamız için kıymetli bir deneyim, üyelerimiz, sektörümüz, şehrimiz için önemli bir fırsat ve kazanım olacak” dedi.

66 milyar dolarlık yatırım potansiyeli

2025 yılı itibariyle Suudi Arabistan’ın sağlık sektörüne 66 milyar dolarlık yatırım planladığını kaydeden Baran, “Özellikle Suudi Arabistan’ın 2025 yılı itibarıyla planladığı 66 milyar dolarlık sağlık yatırımı, Türk firmaları için önemli bir ticari fırsat anlamına geliyor. Bölgenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi, yapay zekâ ve dijital sağlık çözümlerine yönelik yatırımlar ve medikal turizmin büyümesi Türk sağlık firmaları için yeni pazarlar yaratıyor. ATO olarak, sağlık sektörünün fırsatları en verimli şekilde değerlendirebilmesi için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz” dedi.

Ülkemizin sağlık potansiyelini tüm dünyaya tanıtacağız

Global Health Exhibition Fuarı’nın, Körfez bölgesinin en etkili sağlık organizasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Baran, şunları söyledi:

“2024 yılında 130’dan fazla ülkeden 1.240 firma ve 100 bini aşkın profesyonelin katılım sağladığı fuar, bu yıl da sağlık sektörünün uluslararası iş bağlantıları açısından önemli bir platform olacak. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyük bölümü Ankara’da yer alıyor, geliştirdikleri ürünler ise dünya standartlarında rekabet edebilecek nitelikte. Ayrıca ülkemizin diğer illerinde de sektörlerinde başaralı çalışmalar yürüten şirketler var. Biz de standımızla, Körfez’in en büyük sağlık fuarına Türkiye’nin imzasını atacağız. Ülkemizin sağlık potansiyelini üretim gücünü ve teknolojik yetkinliğini tüm dünyaya tanıtacağız”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nde stratejik destek

Baran, programa Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi’nin de destek vereceğini belirterek, bu katılımın, özellikle Körfez bölgesindeki yatırımcılarla buluşma noktasında, firmalar için önemli bir zemin olacağını dile getirdi. Baran, fuarda Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ve bakanlık yetkilileriyle de bir araya geleceklerini ifade etti.