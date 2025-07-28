Ankara Ticaret Odası uluslararası yarışmada finale yükseldi

ANKARA (EKONOMİ)

ATO Başkanı Gürsel Baran, yapay zekayla dönüşen hizmet modelinin bir kez daha dünya sahnesinde yer almasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Baran, üyelerin hayatını kolaylaştırmak için atılan her adımın küresel ölçekte karşılık bulmasının büyük gurur olduğunu ifade etti.

ATONET’in iş dünyasının ihtiyaçlarına anlık ve akılcı çözümler sunan bir dijital yol arkadaşı haline geldiğini ifade eden Gürsel Baran, aynı yarışmada “En İyi Yeşil Dönüşüm Projesi” kategorisinde finale kalan Eskişehir Sanayi Odası ve Denizli Sanayi Odası’nı da kutladı.

“ATONET Akıllı Asistan Projesi”, 3 Eylül 2025’te Avustralya’nın Melbourne kentinde düzenlenecek olan 14. Dünya Odalar Kongresi'nde, Birleşik Krallık’tan Business West’in “Uluslararası Ticarette İnovasyon: Carnet Takip Sistemi ve CarnetCheck”, Sırbistan’dan Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası’nın “KOBİ’lere Dijital ve Yapay Zekâ Dönüşüm Desteği ve İran’dan İran Ticaret Odası’nın “CHaCHa Sohbet Robotu” projeleriyle yarışacak.