Ankara Turizm Derneği "Ankara Uzun Gece” projesine hazırlanıyor

ANKARA(EKONOMİ)

Proje kapsamında müzeler, sanat galerileri, kültür merkezleri ve özel koleksiyon alanları aynı gün belirlenen saatler boyunca ziyaretçilere açık olacak

Ankara Turizm Derneği Kurucu Başkanı Berker Bülbüloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’yı ziyaret etti. Görüşmede Ankara’nın turizm potansiyeli, turizmdeki mevcut konumunun güçlendirilmesi gibi konular görüşüldü.

Ankara Turizm Derneği Kurucu Başkanı Berker Bülbüloğlu, Ankara’nın binlerce yıllık tarihi, gastronomisi, kültürel mirası, sanat yaşamı, kongre altyapısı ve şehir hafızasıyla çok güçlü bir destinasyon olduğunu bildirdi. Bülbüloğlu, Ankara Turizm Derneği olarak bu potansiyelin görünür hale gelmesi, Ankara’nın sadece resmi ziyaretlerle anılan bir şehir olmaktan çıkarak 12 ayı yaşayan bir turizm merkezine dönüşmesi için çalıştıklarını kaydetti.

“Uluslararası festivale dönüşecek”

Ankara Turizm Derneği tarafından hazırlanan “Ankara Uzun Gece” projesi de Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’ya sunuldu. Bülbüloğlu, Eylül ayında hayata geçirilmesi planlanan ve Türkiye’de şehir deneyimi alanında bir ilk olma özelliği taşıyan projenin, Bakanlık nezdinde olumlu karşılandığını anlattı.

Bülbüloğlu’nun verdiği bilgilere göre “Ankara Uzun Gece” projesi kapsamında müzeler, sanat galerileri, kültür merkezleri ve özel koleksiyon alanları aynı gün belirlenen saatler boyunca ziyaretçilere açık olacak, ziyaretçiler ise tek kart sistemiyle tüm deneyim noktalarına erişebilecek.

Projeyle birlikte Başkent’in farklı noktalarında geceye özel performanslar, dijital sanat deneyimleri, sokak müziği durakları, gastronomi rotaları ve yaşayan şehir hikâyelerini merkeze alan özel etkinliklerin de gerçekleştirilecek.

Özellikle gençler, üniversite öğrencileri, yabancı misyon temsilcileri ve şehir deneyimi odaklı turist profiline hitap edecek yeni nesil bir şehir atmosferi oluşturulacak.

Ankara Turizm Derneği, Ankara Uzun Gece Projesini ilerleyen yıllarda uluslararası katılımlı şehir festivaline dönüştürmeyi amaçlıyor.