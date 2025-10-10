Ankara, Türkiye'nin ikinci büyük hava ulaşım merkezi olma yolunda ilerliyor

Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) yapılan yazılı açıklamada, ATO Başkanı Gürsel Baran'ın Türk Hava Yolları'nın (THY) Türkiye'nin kültürel ve turistik zenginliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı ‘Connect To Türkiye' programı kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlediği etkinliklere katıldığı belirtildi.

Etkinlikte yaptığı değerlendirmede THY'nin ‘Connect To Türkiye' programının tanıtım ve turizm açısından önemine dikkati çeken Baran, "Ülkemizi dünya ile buluşturan küresel markamız Türk Hava Yolları'nın Connect To Türkiye programı, bir tanıtım faaliyeti olmanın ötesinde Türkiye'nin kültürel zenginliklerini, misafirperverliğini ve ekonomik potansiyelini dünyaya tanıtan güçlü bir köprü niteliği taşıyor. Büyük filosu ve geniş uçuş ağıyla yerli ve yabancı yolculara hizmet veren Türk Hava Yolları'nın uluslararası alandaki başarıları bizlere her zaman gurur veriyor. Bu doğrultuda ülkemizin ve özellikle başkentimizin turizm gelirlerini artırmak ve Ankara'yı Türkiye'nin ikinci büyük hava ulaşım merkezi (HUB) haline getirmek amacıyla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hedefimiz daha çok direkt uçuşla Başkentimize daha fazla turistin gelmesini sağlamak. Cennet vatanımızın turizmden ekonomiye her alanda hak ettiği şekilde tanıtılması için özveriyle çalışan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sayın Ahmet Bolat'a, AJet Genel Müdürü Sayın Kerem Sarp'a ve kıymetli ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Kasım ayında mevcut hatlara Ankara-Bağdat hattının da ekleneceğini öğrendik"

ATO olarak THY ve Ajet ile Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılmasına yönelik çalışmalarının sonuçlarını vermeye başladığını kaydeden Baran, "Kasım ayında mevcut hatlara Ankara-Bağdat hattının da ekleneceğini memnuniyetle öğrendik. Başkentimizi dünyaya bağlayan bu adımlarla şehrimizin uluslararası ulaşım ve ticaret ağındaki konumu her geçen gün daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı.

Programda TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY Yönetim Kurulu Üyesi Özgül Özkan Yavuz, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp ile çok sayıda davetli yer aldı.