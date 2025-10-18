Ankara Yelken Kulübü Mogan Gölü'nde yelken açtı

ANKARA (EKONOMİ)

Evren Bayraktar, Ankara ve Türkiye’de yelkenciliğe olan ilgiyi artırmak amacını da taşıdıklarını vurgulayarak, bunun yanında yelken sporu yapmak isteyenlerin erişimini de kolaylaştırmak istediklerini söyledi.

Yelkenciliğin spor ve etkinlik olmanın ötesinde büyük bir ekonomik faydasının da olduğunu belirten Bayraktar. “Yelkenciliğin yıllık turizm gelirine 1 milyar dolar ek katkı sağlaması mümkün. Türkiye’nin bu alandaki potansiyeli çok büyük ve doğru yatırımlarla biz de kısa sürede dünya yelken ekonomisinin güçlü bir oyuncusu olabiliriz” dedi.



Deniz kültürü güçlü ülkelerde yelken sporuna yoğun ilgi olduğunu ve bu ülkeler ağırlıklı olmak üzere, küresel yelken ve yat sektörünün yıllık 50 milyar dolar, sadece tekne-yat üretiminin 12-13 milyar dolar düzeyine geldiğini belirten Bayraktar, gelecek 10 yılda yüzde 5-6 dolayında büyüme beklendiğini anlattı.

Bu sporun ekonomik etkisine dair America’sa Cup yelken yarışlarının Barcelona ayağını örnek gösteren Bayraktar, bu yarış için Barcelona’ya ilave 500 bin dolayında turist geldiği ve sadece bu yarışın 1 milyar Euro’dan fazla ekonomik fayda sağladığı hesabını hatırlattı. Bu yarışın küresel çapta 954 milyon kişilik erişimi bulunduğunu vurguladı.

Yelken sporunun, bireylerin spor yapması yanında, sürdürülebilir bir turizm unsuru olacağına işaret eden Ankara Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bayraktar, “Yelken turizmi yazla sınırlı olmayan bir faaliyet olduğu için bahar ve sonbahar aylarında da bölgelere ekonomik canlılık getirir. Yelkenciliğin yıllık turizm gelirine 1–2 milyar dolar ek katkı sağlaması mümkün. Bodrum’da yapılan regatta’ların otel doluluk oranlarını yüzde 30 artırması bunun en net göstergesi” dedi.



Bayraktar, Türkiye’de yelken sporunun yükselişte olduğunu, bireylerin ilgisinin arttığını hatırlatan Bayraktar, İstanbul, İzmir, Bodrum gibi merkezlerdeki kulüplere ilave olarak Ankara, Kayseri, Van, Bursa gibi iç bölgelerdeki kulüplerde de başarılı sporcular yetişmeye başladığını söyledi.

Bireyleri yelken sporu yapmaya çağıran Bayraktar, erken yaşlarda başlanılan bir spor olarak “Çocukları küçük yaşta yelkenle tanıştırmak çok önemli. Bunun için daha fazla altyapı kulübü, antrenman merkezi ve erişilebilir eğitim programları oluşturulmalı. Ankara gibi denize uzak şehirlerde bile göletler, barajlar ve kulüpler sayesinde yelken mümkün. Biz Ankara Yelken Kulübü olarak bunun canlı örneğiyiz” dedi.

Ankara Yelken Kulübü komodoru Hakan Kılıç da kulübün başarılara imza atmaya başladığını belirterek, “18 yaş altı 40 genç sporcusuyla Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyılarda ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde önemli başarılara imza atmış, kazandığı madalyalar ve kupalarla adından söz ettirmiş köklü bir spor kulübüyüz. Yalnızca genç sporcularıyla değil, yetişkin yarışçılarının elde ettiği derecelerle de denizlerdeki gücünü kanıtlayan kulüp, bugün yaklaşık 350 lisanslı sporcusuyla Türk yelken sporunun gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor” diye konuştu.

Kılıç, Ankara Mogan Gölünün de bu spor için uygun rüzgar ve güvenlik koşullarını sağlayan yerlerden biri olduğunu söyledi.

AYK Başkanı Sermurat Küçükgül de 13-14 Aralık günlerinde Marmaris’te Ankara Yelken Kulübü 25. Yıl Kupası yarışının yapılacağını belirterek, spora olan ilgiyi güçlendirmeye devam etmek için çalışacaklarını vurguladı.

Etkinlik kapsamında kulüp sporcuları yelken açtı ve antrenman yaptı, performanslarını sergiledi.