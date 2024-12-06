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Ankara'da 25 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Ankara'da 25 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsat sahaları için ihaleye çıkılacak.

Haber Merkezi
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Ankara'da 25 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
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Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Kahramankazan, Polatlı ve Beypazarı ilçelerinde toplam 25 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme ruhsat sahaları açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecek.

Muhammen bedeli 80 bin lira ve 150 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi iki günde yapılacak. 14 sahanın ihalesi, 16 Aralık Pazartesi saat 09.00 ve 16.30 arasında, geri kalan sahalar ise 17 Aralık Salı saat 09.00 ve 15.00 arasında yapılacak.

İhaleler, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü ihale odasında gerçekleştirilecek.

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