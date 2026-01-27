Ankara'da belediye çalışanlarının yeni yıl maaşları belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 2026 yılına ilişkin personel maaş düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamayla birlikte ABB bünyesinde görev yapan personelin 2026 yılı boyunca alacağı maaşlar ve ek destekler resmiyet kazandı.

En yüksek maaşı 82 bin 580 TL’ye çıkarıldı

İlgili açıklamaya göre 2026 yılında Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yapılan düzenlemeyle belediye çalışanlarının en düşük maaşı 57 bin 385 TL’ye, ortalama maaşı 66 bin 125 TL’ye, en yüksek maaşı ise 82 bin 580 TL’ye çıkarıldı.

Konuya ilişkin şunlar aktarıldı:

“Sevgili Büyükşehir ailemiz,

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendikalarımız arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, 2026 yılına ilişkin maaş zam oranları ve sosyal haklar netleşti.

Yapılan düzenlemeyle birlikte;

•En yüksek ele geçen maaş 82 bin 580 TL,

•Ortalama ele geçen maaş 66 bin 125 TL,

•En düşük ele geçen maaş ise 57 bin 385 TL olarak belirlendi.

Maaş artışlarının yanı sıra, Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında personele yönelik sosyal desteklerimiz de devam ediyor.

Bu kapsamda çalışanlarımıza;

•Yılda 1 kez yakacak desteği,

•Yılda 2 kez gıda desteği,

•Yılda 1 kez eğitim desteği,

•Aylık yol ücreti,

•Bayram ikramiyesi verilmeye devam edilecektir.

Emeğiyle Ankara’ya değer katan çalışanlarımızın her zaman yanındayız.”