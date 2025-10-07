Ankara’da Esenboğa Havalimanı metro inşaatı 2026 yılında başlıyor

ANKARA (EKONOMİ)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun ATO ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan ATO) Başkanı Gürsel Baran, Bakanlığın gerçekleştirdiği projelerin Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti.

Uraloğlu’nun metro hattının yatırım planına alındığı ve 2026 yılı içinde yapımına başlanacağına ilişkin müjdeyi verdiğini vurgulayan Gürsel Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak direkt uçuş ve HUB konusunu yıllardır gündemimizin ilk sırasına koyuyor ve bu konuda çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Metro hattına ilişkin üyelerden gelen talepleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ATO ziyareti sırasında ilettiklerini hatırlatan Baran, “İç ve dış hatları bir arada bulunduran Esenboğa Havalimanı, Türkiye’nin yolcu trafiği açısından en büyük dördüncü havalimanı durumunda ve geçen yıl yaklaşık 13 milyon yolcu ile neredeyse Ankara nüfusunun iki katı kadar yolcu trafiği gerçekleşti” dedi.

Baran, proje için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Uraloğlu’na teşekkür ederken, Ankara’nın sanayi, teknoloji, savunma ve hizmet sektörlerinin yoğunlaştığı güçlü bir ekonomik merkez durumuna geldiğine dikkat çekti.

ATO’yu ziyaretinde Bakan Uraloğlu’na, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, TCDD Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Civan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Hava Ulaştırma Daire Başkanı Mehmet Sefa Ceyhan, Strateji Geliştirme Başkanı Mücahit Arman, Özel Kalem Müdürü Semih Karaca ve Bakan Danışmanı Musa Saka eşlik ederken, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir ile Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Ali Yıldız, Ahmet Akça, Ali İhsan Güçlü, Halil İlik ve Yasin Özyolu da görüşmede yer aldı.