Ankara'da iş ve inşaat makineleri sektöründe ihracat yapan firmalar ödüllendirildi

ANKARA (EKONOMİ) - OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’nin (İŞİM) 2023 yılının başarılı ihracatçılarını ödüllendirdiği tören OSTİM’de düzenlendi. Törene katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, iş ve inşaat makinaları ihracatının sektör sınıflandırmasına göre 2023'te yüzde 16,3'lük artış kaydederek 3 milyar dolar seviyelerine yükseldiğini bildirdi.

Temel amaçlarının başta KOBİ’ler olmak üzere ihracatçı firmaların tamamının küresel piyasalarda rekabetçiliklerini artırmak olduğunu belirten Ağar, Türkiye'nin ekonomik büyüme ve ihracat alanında önemli başarılara imza attığını ifade etti.

İhracatın ekonominin lokomotifi olarak büyümeye katkı sağlarken sanayi ve üretim kapasitesinin ne kadar güçlü olduğunu da tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizen Özgür Volkan Ağar, iş ve inşaat makinaları sektörünün Türkiye ekonomisi ve sanayisinin pek çok alanında kilit rol oynadığı bildirdi.

Sektörün bir yandan yerli makina arzını sağlarken diğer taraftan da güçlü bir ihracat performansı ortaya koyduğunu vurgulayan Ağar, “Makina sektörü ihracatımızda önemli bir paya sahip olan iş ve inşaat makinaları ihracatı, Bakanlığımız sektör sınıflandırmasına göre 2023'te yüzde 16,3'lük artış kaydederek 3 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Bu yıl ocak-ağustos döneminde bu rakam yaklaşık 2 milyar dolar. Sektör ihracatının toplam ihracattan aldığı pay da 2023'te yaklaşık yüzde 10.” İfadelerini kullandı.

Ardıç: “Ankara ihracatında yüksek teknolojinin payı yüzde 13”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ASO'nun hazırladığı 2018-2023 yıllarını kapsayan Ankara’nın Dış Ticaret Analizi ve Teknolojik Boyut Çalışma Raporu'ndan bahsetti. Seyit Ardıç, raporda, başkentin ihracatında yüksek teknoloji payının yüzde 13 ile, yüzde 3,8 olan Türkiye ortalamasından ve diğer 5 büyük sanayi şehrinden yüksek olduğunun görüldüğünü vurguladı.

İş ve inşaat makineleri sektörünün küresel rekabette kendisini kanıtlayacak olgunluğa eriştiğini vurgulayan Ardıç, “Bu başarının devamı ise üretimin, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir üretim teknolojileri ile desteklenmesi ile gelecektir. Uluslararası rekabetçiliği daha artacak bu sektörün ülkemiz ekonomisine katkısı da azami seviyeye ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

OSTİM Başkanı Aydın: “OSTİM önemli sektörlerin tercih ettiği bölge”

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın OSTİM’in Türkiye’nin önemli sanayi sektörlerinin tercih ettiği bir sanayi bölgesi olduğunu belirtirken, bunları ; savunma, medikal ve havacılık olarak sıraladı. OSTİM olarak sektörel kümelenme faaliyetlerine önem verdiklerini ifade eden Aydın, ev sahipliği yaptıkları küme sayısının 7 olduğunu vurguladı.

Saraçoğlu: “Başarının kriteri teknoloji ve inovasyon olacak”

İŞİM Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Saraçoğlu iş ve inşaat makinaları sektörünün imalat sanayi içerisinde özel bir konuma sahip olduğunu belirtirken, gelecekte bu alanda başarının en önemli kriterlerinin, teknoloji ve inovasyon olacağını kaydetti.

Saraçoğlu, “İŞİM kümelenmesi sektör ihracatının yüzde 60'ını sağlamaktadır. Sektörün önemli paydaşlarından olan kümelenmemiz 25 üye ile 2007 yılında yola çıkmıştık, şimdi 175 üye ile iş ve inşaat makinaları sektörüne hizmet veriyor” şeklinde konuştu. Törende ihracata katkı sağlayan İŞİM üyesi 131 firmaya plaket verdi.

Alfabetik sırayla ilk 10 firma: