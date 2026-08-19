Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 25,49 zam yapıldı
Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretlerine yüzde 25,49 zam yapıldı. Yeni tarifede 0-3 km mesafenin yıllık ücreti 27.331,72 TL oldu
Ankara'da okul servis ücretleri yeni eğitim öğretim dönemi öncesi yüzde 25,49 zamlandı.
Buna göre yeni tarifede 0-3 km mesafenin yıllık ücreti 27.331,72 TL oldu.
Ankara'da mesafeye göre servis ücretleri
Yeni dönemde uygulanacak aylık ve yıllık azami servis ücretleri şöyle:
0 km’den - 3 km’ye kadar:
Aylık: 3.036,85 TL
Yıllık: 27.331,72 TL
3 km’den - 6 km’ye kadar:
Aylık: 3.350,58 TL
Yıllık: 30.155,24 TL
6 km’den - 10 km’ye kadar:
Aylık: 3.865,09 TL
Yıllık: 34.785,82 TL
10 km’den - 15 km’ye kadar:
Aylık: 4.492,54 TL
Yıllık: 40.432,87 TL
15 km’yi aşan her km için:
Yıllık: 527,06 TL
Rehber Personel Ücreti:
Aylık: 1.000,00 TL