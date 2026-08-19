  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 25,49 zam yapıldı
Takip Et

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 25,49 zam yapıldı

Ankara'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretlerine yüzde 25,49 zam yapıldı. Yeni tarifede 0-3 km mesafenin yıllık ücreti 27.331,72 TL oldu

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 25,49 zam yapıldı
Takip Et

Ankara'da okul servis ücretleri yeni eğitim öğretim dönemi öncesi yüzde 25,49 zamlandı.

Buna göre yeni tarifede 0-3 km mesafenin yıllık ücreti 27.331,72 TL oldu.

Ankara'da mesafeye göre servis ücretleri

Yeni dönemde uygulanacak aylık ve yıllık azami servis ücretleri şöyle:

0 km’den - 3 km’ye kadar:

Aylık: 3.036,85 TL

Yıllık: 27.331,72 TL

3 km’den - 6 km’ye kadar:

Aylık: 3.350,58 TL

Yıllık: 30.155,24 TL

6 km’den - 10 km’ye kadar:

Aylık: 3.865,09 TL

Yıllık: 34.785,82 TL

10 km’den - 15 km’ye kadar:

Aylık: 4.492,54 TL

Yıllık: 40.432,87 TL

15 km’yi aşan her km için:

Yıllık: 527,06 TL

Rehber Personel Ücreti:

Aylık: 1.000,00 TL

İstanbul'da okul servis ücretlerine zam yapıldı: Bazı güzergahlar 90 bin TL’ye dayandıİstanbul'da okul servis ücretlerine zam yapıldı: Bazı güzergahlar 90 bin TL’ye dayandıEkonomi