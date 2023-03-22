Ankara’da Ramazan pidesi 9 liradan satılacak

ANKARA (EKONOMİ)-Ankara Ticaret Odası (ATO) 16 numaralı Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi, 300 gramlık Ramazan pidesinin fiyatını 10 lira yerine 9 lira olarak belirledi. ATO Başkanı Gürsel Baran, bu konuda hassasiyet gösteren Başkentli fırıncılara teşekkür ettiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Gürsel Baran, depremin yaralarının sarılmaya başlandığı sürecin tamamlanması için birlik ve beraberlik ikliminin korunması gerektiğini bildirdi. Perşembe günü başlayacak Ramazan ayının bu açıdan bir fırsat olduğunun altını çizen Baran, “Ankara Ticaret Odası’nın 16 No’lu Ekmek ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi’nin dayanışma hassasiyetiyle, Başkent’te daha önce azami fiyatı 10 lira olarak belirlenen 300 gramlık Ramazan pidesinin, 10 lira yerine 9 lira olarak satılması kararı aldı” dedi.

En fazla depremzede misafir eden ilin Ankara olduğuna vurgu yapan Baran, “Ramazan hem maddi hem de manevi olarak arınma ayı. Afetler sonrasında gelen bu rahmet iklimi yaralarımızı sarmak için de bir fırsattır. 11 ilimizde yıkıma yol açan bu depremin etkilerini en aza indirmenin ve hafifletmenin yolu birlik ve beraberliği güçlendirmek ve bu açıdan her fırsatı değerlendirmektir. Depremin etkilediği vatandaşlarımız, birçok şehirde geçici veya kalıcı olarak ikamet etmeye, yaşam sürdürmeye başladı. Başkentimiz de en fazla depremzede misafir eden il durumunda” ifadelerini kullandı.