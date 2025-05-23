Ankara’da taksi ücretlerine zam: Bindi-indi ücreti 130 TL oldu

Ankara'da taksi tarifesine zam geldi. Duyurulan yeni tarife ile birlikte zamlı ücretler, bindi-indide ücreti 130 TL, açılış ücretinde 45 TL, kilometre ücretinde 32 TL, bekleme ücretinde 1 saat 210 TL oldu.

Pazar gününden itibaren geçerli olacak

Yeni zam pazar gününden itibaren yeni tarifeye göre güncellenecek. Tasimetrelerin güncelleme işlemi hafta sonuna kadar yapılacak.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni zamlı tarifeyi esnafa, “Yeni taksi tarifemizin esnaflarımıza hayırlı olması dileğiyle hayırlı işler bol kazançlar dilerim” mesajıyla duyurdu.