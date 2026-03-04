  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı: Peki taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?
Takip Et

Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı: Peki taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?

Ankara’da taksilerde açılış ve bekleme ücretlerine zam yapıldı. Yeni düzenleme ile taksimetre açılışından kilometre başı ve bekleme ücretlerine kadar pek çok kalemde fiyatlar yukarı çekildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı: Peki taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?
Takip Et

1 Mart 2026 itibarıyla Ankara’da taksi ücretlerine zam yapıldı. Artan yakıt fiyatları ve işletme giderlerindeki yükseliş nedeniyle tarifeler yeniden düzenlendi. Güncellemeyle birlikte taksimetre açılış ücreti, kilometre başına alınan ücret ve bekleme tarifesi dahil birçok kalemde fiyat artışına gidildi.

Bir dakikalık beklemenin ücreti 7 TL’ye çıktı

Bir süredir beklenen zam kararının ardından, şehirde taksi ile seyahat eden vatandaşların yolculuk başı ödedikleri ücretler hissedilir derecede arttı. Özellikle trafikte araçların sıkça durmak zorunda kaldığı saatlerde, bir dakikalık beklemenin ücreti 7 TL’ye ulaşarak dikkat çekti.

Açılış Ücreti: 65 TL

İndi-Bindi Ücreti: 200 TL

Kilometre Ücreti: 40 TL

Birim Mesafe Ücreti (Her 100 Metre): 4 TL

Saatlik Bekleme Ücreti: 420 TL

Birim Zaman Ücreti (1 Dakika): 7 TL

TL'nin reel değeri son 1 yılın zirvesine çıktıTL'nin reel değeri son 1 yılın zirvesine çıktıEkonomik Veriler

 

Euro Bölgesi'nde bileşik PMI şubatta 3 ayın en yüksek seviyesine çıktıEuro Bölgesi'nde bileşik PMI şubatta 3 ayın en yüksek seviyesine çıktıKüresel Ekonomi

 