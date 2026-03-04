Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı: Peki taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?

1 Mart 2026 itibarıyla Ankara’da taksi ücretlerine zam yapıldı. Artan yakıt fiyatları ve işletme giderlerindeki yükseliş nedeniyle tarifeler yeniden düzenlendi. Güncellemeyle birlikte taksimetre açılış ücreti, kilometre başına alınan ücret ve bekleme tarifesi dahil birçok kalemde fiyat artışına gidildi.

Bir dakikalık beklemenin ücreti 7 TL’ye çıktı

Bir süredir beklenen zam kararının ardından, şehirde taksi ile seyahat eden vatandaşların yolculuk başı ödedikleri ücretler hissedilir derecede arttı. Özellikle trafikte araçların sıkça durmak zorunda kaldığı saatlerde, bir dakikalık beklemenin ücreti 7 TL’ye ulaşarak dikkat çekti.

Açılış Ücreti: 65 TL

İndi-Bindi Ücreti: 200 TL

Kilometre Ücreti: 40 TL

Birim Mesafe Ücreti (Her 100 Metre): 4 TL

Saatlik Bekleme Ücreti: 420 TL

Birim Zaman Ücreti (1 Dakika): 7 TL