Ankara'da üç taşınmaz için özelleştirme ihalesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi'ndeki 3 bin 627 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 19 milyon 300 bin lirayla Kayaburun Turizm Nakliyat Taşımacılık İnşaat Temizlik Gıda Emlak Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Aynı il, ilçe ve mahalledeki, 3 bin 846 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 24 milyon lirayla Mehmet Ali Uruç tarafından sunuldu.

Yine aynı il, ilçe ve mahalledeki 2 bin 1 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 10 milyon 750 bin lirayla Kayaburun Turizm Nakliyat Taşımacılık İnşaat Temizlik Gıda Emlak Otomotiv İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nden geldi.