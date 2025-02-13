Ankara'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkanlık adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Çankaya ilçesi, Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki 2 bin 113,43 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 116 milyon 61 bin 61 lirayla SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından verildi.

Aynı il, ilçe ve mahalledeki, 2 bin 312,99 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 120 milyon 61 bin 61 lirayla yine SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından sunuldu.

Yine aynı il, ilçe ve mahalledeki 2 bin 617,86 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 364 milyon lirayla Emre Gökdemir İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden geldi.