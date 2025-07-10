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Ankara'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmeleri yapıldı.

Haber Merkezi
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Ankara'daki bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
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ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'ndeki 176 bin 83 metrekare yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifler, 15 milyar 700 milyon lirayla Conspragma İnşaat Anonim Şirketi, 15 milyar 650 milyon lirayla SMS-ANGİM Ortak Girişim Grubu ve 15 milyar 600 milyon lirayla Söğüt İnşaat Taahhüt Petrol Madencilik Gıda Nakliyat İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

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