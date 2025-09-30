  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ankara'daki özelleştirme ihalesine 1,6 milyar liralık teklif
Takip Et

Ankara'daki özelleştirme ihalesine 1,6 milyar liralık teklif

Ankara’nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi’ndeki 3 taşınmazın özelleştirme ihalesinde Tona Yapı, Gülmar City Gross ve Kayasan Yapı tarafından toplam 1 milyar 600 milyon liralık teklif verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'daki özelleştirme ihalesine 1,6 milyar liralık teklif
Takip Et

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programındaki Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adına kayıtlı Ankara'nın Çankaya ilçesi Dodurga Mahallesi'ndeki 3 taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Buna göre, Dodurga Mahallesi'ndeki 37 bin 986,74 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Tona Yapı Enerji Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 775 milyon lirayla verildi.

Söz konusu mahalledeki 21 bin 384,19 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Gülmar City Gross Gıda Sanayi Ticaret Taahhüt Limited Şirketi tarafından 435 milyon lirayla sunuldu.

Aynı mahalledeki 18 bin 457,37 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Kayasan Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 390 milyon lirayla verildi.

Böylece 3 taşınmaz için 1 milyar 600 milyon liralık teklif alındı.

CHP'nin ilk yurt dışı mitinginin adresi belli olduCHP'nin ilk yurt dışı mitinginin adresi belli olduGündem

 

Borsanın düşüşle kapandığı günde parasını katlayan hisse sahipleri belli oldu! Bir kesim ise üzüldüBorsanın düşüşle kapandığı günde parasını katlayan hisse sahipleri belli oldu! Bir kesim ise üzüldüEkonomi

 

Ekonomi
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
BAKAN BAYRAKTAR AÇIKLADI
Sabiha Gökçen’de ikinci pist hizmete girdi
Sabiha Gökçen’de ikinci pist hizmete girdi
Borsa İstanbul'dan 2 hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan 2 hisseye kredili işlem yasağı
KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu belli oldu
KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu belli oldu
ABD'de açık iş sayısı beklentileri aştı
ABD'de açık iş sayısı beklentileri aştı
Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı
Hazine, 3 aylık borçlanma stratejisini açıkladı