Ankara'nın Çankaya ilçesindeki taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir taşınmazın özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Ankara'nın Çankaya ilçesi, Çayyolu Mahallesi'ndeki 561,14 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.
Taşınmazın özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 57 milyon lira bedelle Karahancı Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.