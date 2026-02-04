Ankara–Riyad hattı, ticaret sınırını bölgeye taşıyor

İMAM GÜNEŞ - RİYAD

Riyad’daki yatırım forumunda altyapıdan gıdaya, inşaattan kentsel dönüşüme uzanan geniş bir iş birliği alanı öne çıktı. Taraflar, bu modeli bölgesel ölçekte yaygınlaştırarak hem yatırımı hem ticareti daha kalıcı bir zemine taşımayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır’ı kapsayan resmi ziyareti kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen iş forumlarının ilk ayağı 3 Şubat’ta Riyad’da yapıldı.

DEİK ve Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) organizasyonundaki Suudi Arabistan–Türkiye Yatırım Forumu, iki ülkeden 700’ü aşkın iş insanı ve kamu temsilcisini bir araya getirdi. Forumun açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemde artan üst düzey temasların ikili ilişkileri en üst seviyelere taşıma yönündeki ortak iradenin açık göstergesi olduğunu vurguladı. Türk müteahhitlerinin bugüne kadar Suudi Arabistan’da 32,5 milyar dolar değerinde 434 proje üstlendiğini kaydeden Bolat, “Firmalarımız, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu kapsamındaki tüm projelere katkı vermeye hazırdır” dedi.

Üçüncü ülkelerde ortak proje çağrısı

Bolat ayrıca, “Bilhassa, Suriye ve Gazze’nin yeniden inşasında birlikte rol almak iki ülke iş dünyası için tarihin getirdiği bir sorumluluktur” ifadesiyle üçüncü ülkelerde ortak proje çağrısı yaptı. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih ise forumu eşi benzeri görülmemiş bir forum olarak nitelendirerek, bunun karşılıklı güvenin söylemden uygulanmaya net bir geçişi ifade ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan’ın Türkiye’deki yatırımlarının 2 milyar doları geçtiğini söyleyen Falih, “Ortaklığımızı önümüzdeki üç yılda daha genişletmek istiyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan özel sektörünün yapacakları şeyler, kesinlikle düşündüğümüzün ötesine geçiyor. Türkiye, bölgenin önde gelen üretim ve ihracat merkezi. Dolayısıyla Suudi Arabistan’da altyapı, inşaat, gayrimenkul, kentsel dönüşüm, gıda, tarım, turizm ve eğitim alanlarında Türk şirketleri için önemli fırsatlar bulunuyor” şeklinde konuştu.

İkili ticarette ilk hedef 10 milyar dolara ulaşmak

DEİK Başkanı Nail Olpak da son üç yılda ikili ticaretin 3,7 milyar dolardan 7 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, hedefin önce 10 milyar, ardından 30 milyar dolar olduğunu söyledi. Olpak, Türk müteahhitlerinin 2024’te Suudi Arabistan’da 5,8 milyar dolarlık proje üstlendiğini hatırlatarak, “Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen reformlar ve projelere Türk özel sektörü olarak destek vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.