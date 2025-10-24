Ankara'yı dünyaya bağladı 5 milyon turist hedefi koydu

SADİ ÖZDEMİR/MADRİD

Başkent Ankara’da, iş dünyası örgütleri, kamu kurumları ve Türk Hava Yolları’nın (THY) iştiraki Ajet, 2035 yılında kente yılda 5 milyon turist getirme hedefi için seferber oldu. THY ve Ajet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 2008’de kurulan Ajet’in 2024’te tamamen Ankara ve Sabiha Gökçen’e odaklandığında 24 ülkede 72 noktaya 325 sefer yaptığını, bu rakamların 2025’te an itibariyle 34 ülkede 100 nokta ve 494 sefere ulaştığını söyledi. Yolcu sayısının 38 bin 705’ten 85 bin 213’e yükseldiğini, 85 olan uçak sayısının da 91’e ulaştığını belirtti. Bolat şöyle konuştu: “Ajet olarak sloganımız, Ankara’yı Dünyaya Bağlıyoruz. Yeni stratejimiz Ankara ile özellikle Avrupa şehirleri arasında yeni uçuş hatları açmak. Ancak bu kolay olmuyor çünkü her ülke doğal olarak önce kendi milli markalarını koruyor. İspanya ile turizm ilişkimizi öne sürerek Madrid ve Barcelona’ya başlıyoruz. Geçen yıl İspanya’dan Türkiye’ye 382 bin turist gelmiş ama Türkiye’den İspanya’ya 630 bin vatandaşımız turist olarak gitmiş. Onlara ‘size daha çok turist taşıyabiliriz, Ankara ve çevre illerin potansiyeli yüksek’ dedik. Ankara-Madrid ve Barcelona seferleri sayesinde bize de daha çok İspanyol turist gelebilir. Ankara’nın ticaret ve sanayi odaları, TOBB, üniversiteleri, hastaneleri ile birlikte şimdi Milano için çalışıyoruz. Hedefimiz, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yeni dış hat seferleri başlatarak 2035’te başkentimizi yılda ortalama 5 milyon turist gelen bir şehir yapmak.”

15 vilayetin turizm gelirleri de artar

Ankara’daki hastanelerin sertifikasyonlarını tamamlayıp sağlık turizmini de geliştirmek istediklerini anlatan Ahmet Bolat, üniversitelerdeki yabancı öğrenciler için ailelerinin Ankara’ya gelmesini sağlayacak kampanyalar üzerinde çalıştıklarını anlattı. Bolat, “Türkiye’nin hizmet ihracatı 120 milyar doları buluyor. Ankara’nın payı sadece 2,8 milyar dolar. Ankara’yı merkeze alıp 2,5 saatlik mesafeye bakarsak 15 vilayetimizde 17 Unesco kültürel mirasımız bulunuyor. ‘Ankara Plus Projemiz’ ile Ankara’ya gelecek yabancı turistlerle bölgedeki 15 ilimizde turizmin gelişmesine önemli katkı sağlamayı, turizm gelirlerini artırmayı da hedefliyoruz” dedi.

Ajet Genel Müdürü Kerem Sarp ise gelecek yıl Ankara’dan 5 ülkede 9 şehrin daha uçuş ağına katılacağını belirterek, “Ajet’ Ankara-Madrid seferleri salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 3 günü olacak. Ankara-Barselona seferleri pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi olmak üzere haftada 4 gün icra edilecek” dedi.

THY çatısı altında 90 bin kişi çalışıyor

THY ve Ajet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye’nin 120 milyar dolarlık hizmet sektörü ihracatının, turizm, sağlık, eğitim ve yazılım gibi alt sektörler tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatarak şu bilgileri aktardı: “2024’te 18 milyar dolar döviz girdisi sağladık ve bunun 8,9 milyar doları net. 2025’te bu rakamlar 19 milyar dolar ve 9,6 milyar dolar olacak. Şu anda 90 bin olan çalışan sayımızın 2033’te 150 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Uçak sayımız da 810 olacak. 20 iştirak şirketimiz var ve ülkemizin ikinci büyük holdingi konumundayız.”