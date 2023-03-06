Anlaşma İmzalandı: Suudi Arabistan'dan TCMB'ye 5 milyar dolar

Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırıyor. Suudi Arabistan ile bir süredir görüşmeleri süren ve en son Kasım 2022'de bakanlar düzeyindeki görüşmede nihai aşamaya geldiği belirtilen anlaşma için imzalar atıldı. Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında Merkez Bankası’na 5 milyar dolarlık mevduat yatırılması konusunda anlaşma imzalandı.

‘Ekonomiye duyduğu güvenin ifadesi’

Açıklamada Suudi Arabistan Kalkınma Fonu aracılığıyla gerçekleşen mevduat anlaşmasının, yalnızca Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti ve halkları arasındaki yakın işbirliği ve tarihi bağların kanıtı değil, aynı zamanda Suudi Arabistan Krallığı'nın Türkiye'nin güçlenme çabalarını destekleme taahhüdünün bir göstergesi olduğu belirtildi. Açıklamada “Diğer deyişle bu anlaşma, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı taşımaktadır. Bu mevduat sayesinde çeşitli sektörlerdeki ekonomik sorunların çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan Krallığı bu anlaşmayla Türk halkına verdiği güçlü desteği ve Türk ekonomisinin geleceğine duyduğu güveni ifade etmektedir" denildi.

Öte yandan Azeri devlet petrol fonu Sofaz'ın da Merkez Bankası’nda depo mevduat hesabı bulunuyor. Azerbaycan devlet fonu TCMB bünyesinde tuttuğu 1 milyar Euro’luk depo hesabının vadesini uzattı. Bu arada Merkez Bankası’nın Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor. Bankacıların hesaplamalarına göre swapların 23-24 milyar doları rezervlerde bulunuyor. Suudi Arabistan ile swap ya da depo/mevduat ilişkisi bulunmuyordu.