Anlaşma sonrası küresel yatırımcının alışveriş listesi hazır!

EVRİM KÜÇÜK

ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilimin sona ermesine yönelik diplomatik adımların hız kazanması, küresel piyasalarda yeni bir fiyatlama döneminin kapısını açıyor. İran basınğinde yayımlanan taslak mutabakat metni, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, petrol yaptırımlarının kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması gibi kritik maddeler içeriyor. Bu gelişmelerin hayata geçmesi halinde enerji piyasalarında arz endişelerinin azalması ve petrol fiyatları üzerindeki jeopolitik risk priminin gerilemesi bekleniyor.

Wall Street'te birçok yatırımcı anlaşmayı riskli varlıklar için olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, Bank of America’ya göre yatırımcılar, savaş döneminde kazanan sektörleri bir kenara bırakıp artık gerilim nedeniyle baskı altında kalan varlıklara yönelmeli. Düşük enerji maliyetleri, zayıflayan enflasyon baskıları ve iyileşen büyüme beklentileri yeni dönemin ana temaları olabilir.

Dev bankanın önerileri

1- Tüketici hisseleri

Petrol ve akaryakıt fiyatlarının gerilemesi, hane halkının harcanabilir gelirini artırabilir. Bu durum seyahat, restoran, eğlence ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere destek sağlayabilir. Bank of America, enflasyon baskılarının azalması halinde tüketici hisselerinde ilave yükseliş potansiyeli görüyor.

2- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (REIT)

Enflasyonun kontrol altına alınması ve faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi gayrimenkul sektörünü destekleyebilir. 2026 yılında güçlü performans gösteren REIT'lerin, ekonomik belirsizliğin azalmasıyla yeni yatırım çekmesi bekleniyor. VNQ endeksinin yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 9 yükselmiş olması da dikkat çekiyor.

3- Bitcoin

Jeopolitik risklerin yükseldiği dönemde baskı altında kalan kripto para piyasası, küresel büyüme görünümünün iyileşmesi halinde yeniden yatırımcı ilgisi çekebilir. Banka, Bitcoin'de satış baskısının önemli ölçüde geride kalmış olabileceğini düşünüyor.

4- Altın

İlk bakışta bir barış anlaşmasının altın için olumsuz olması beklenebilir. Ancak Bank of America, yatırımcıların altındaki pozisyonlarını büyük ölçüde azalttığını ve doların zayıflaması halinde değerli metalde yeni bir toparlanma görülebileceğini belirtiyor.

5- Avrupa hisseleri

Enerji ithalatına yüksek derecede bağımlı olan Avrupa ekonomileri, petrol fiyatlarındaki düşüşten en fazla fayda sağlayabilecek bölgeler arasında gösteriliyor. Enerji maliyetlerinin azalması şirket kârlılıklarını destekleyebilir.

6- Gelişmekte olan ülke para birimleri

Hindistan ve Endonezya gibi enerji ithalatçısı ülkelerin para birimleri son dönemde yüksek enerji maliyetlerinden olumsuz etkilendi. Petrol fiyatlarında düşüş ve küresel sermaye akımlarının geri dönmesi halinde bu para birimlerinde güçlü toparlanmalar yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Herkes aynı fikirde değil

Piyasanın önemli bir bölümü anlaşmayı hisse senetleri için pozitif görse de bazı stratejistler farklı düşünüyor. Nomura'ya göre anlaşmanın açıklanması, özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan güçlü yükseliş sonrasında sektörler arasında sert bir para rotasyonuna yol açabilir. Bu durum S&P 500 gibi endekslerde kısa süreli geri çekilmeleri beraberinde getirebilir.

Bank of America'nın Boğa ve Ayı Göstergesi'nin 10 üzerinden 8,8 seviyesinde bulunması da dikkat çekiyor. Tarihsel olarak bu seviyeler sonraki aylarda küresel hisse senetlerinde sınırlı düzeltmelerin habercisi olmuştu. Bu nedenle yatırımcıların anlaşma iyimserliği kadar faiz, büyüme ve değerleme risklerini de dikkate alması gerektiği belirtiliyor.

Anlaşma neyi öngörüyor?

● Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde yeniden deniz trafiğine açılması

● İran'a yönelik petrol ve petrokimya yaptırımlarının askıya alınması

● İran'ın dondurulmuş 24 milyar dolarlık varlığının kademeli olarak serbest bırakılması

● ABD'nin bölgedeki bazı askeri unsurlarını geri çekmesi

● 60 günlük kapsamlı müzakere sürecinin başlatılması

● İran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünün yeniden teyit edilmesi

● İran ekonomisinin yeniden yapılandırılması için uzun vadeli finansman ve kalkınma planlarının değerlendirilmesi

● Orta Doğu'da askeri hareketlilik ve lojistik aksaklıkların azaltılması hedefi