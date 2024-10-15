Anlaşmaya varıldı: Odeabank, ADQ'ye satılıyor

Abu Dabi merkezli bir yatırım ve holding şirketi olan ADQ ve Lübnan'ın önde gelen bankalarından biri olan Bank Audi sal ("Bank Audi"), bugün ADQ'nun Bank Audi'nin Türkiye'deki iştiraki Odea Bank A.Ş.'nin ("Odeabank") sermayesinin yüzde 96'sını satın almak için kesin bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Bank Audi ve diğer yatırımcıların Odeabank'ın sermayesindeki paylarını ADQ'ya satma konusunda anlaştığı belirtildi.

Odeabank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, anlaşmanın onaylanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurumu onaylarına başvurulacak.

Anlaşmaya göre Bank Audi’nın yanında Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, "IFC"), IFC FIG Investment Company S.a.r.l ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development, "EBRD") gibi diğer yatırımcılar, Odeabank'ın sermayesindeki paylarını ADQ'ya satmayı kabul ettiler.

Açıklamada, "Yasal izin süreçleriyle ilgili gelişmeler oldukça, gerekli bildirimler Bankamızca yapılacaktır" denildi.

ADQ'nun yaklaşık 250 milyar dolarlık büyüklüğü olduğu belirtiliyor.

Bankadan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"2012 yılında kurulan Odeabank, Haziran 2024 sonu itibariyle toplam brüt krediler ve müşteri mevduatları açısından Türkiye'nin 13. büyük özel mevduat bankasıdır ve ülke genelinde 15 şehirde 41 şube ile faaliyet göstermekte, yaklaşık 1.300 kişiyi istihdam etmektedir. Öncelikli olarak ticari kredi sağlayan Odeabank, aynı zamanda büyüyen bir perakende ve varlık yönetimi faaliyetine sahiptir. Odeabank, 2019 yılında açılan dijital şubesi "Bank'O" çatısı altında fiziksel varlığını yenilikçi dijital bankacılık hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre ederek Türkiye'nin önde gelen "fijital" bankası olma hedefini açıklamıştır. Başarılı bir finansal profil ve dengeli bir kredi portföyüne ek olarak, Odeabank büyümek için gerekli ön koşul olan güçlü bir marka ve ölçeklenebilir, hibrit bir işletim modeli gibi özellikleri bünyesinde sunmaktadır."

"Odeabank, yeni sermayeye erişim sağlayacak"

ADQ Grup Başkan Yardımcısı Mansour AlMulla, "Odeabank'ın satın alınması, portföy şirketlerimizin ve ekonominin sürdürülebilir gelişimi için temel oluşturan varlıklara yatırım yapma taahhüdümüzü pekiştiriyor. ADQ'nun bir parçası olarak, Odeabank, yeni sermayeye erişim sağlayacak ve geniş portföyümüzü Türkiye'deki çekici piyasa dinamikleriyle destekleyerek sinerjileri açığa çıkarmaya olanak tanıyacaktır. Bu yatırımın, Odeabank'ın büyüme planlarının uygulanmasını hızlandırırken finansal hizmetler sektöründe teknolojik inovasyona öncülük edeceğine eminiz." dedi.

Bank Audi CEO'su Khalil El Debs, "Bu işlem, Bank Audi Grubu’nun ana pazarımız olan Lübnan ve Avrupa'daki operasyonlarımıza odaklanma stratejisi ile uyumludur. Türk iştirakimiz Odea Bank A.Ş.'nin ADQ gibi küresel bir kurumun ilgisini çekmiş olmasından memnunuz." diye konuştu.

Odeabank 2012'de faaliyete başladı

Beyrut merkezli Bank Audi'nin Türkiye'deki yüzde 100 iştiraki olan Odeabank 28 Ekim 2011'de Türkiye'de mevduat bankası olarak kurulma iznini aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 2 Ekim 2012 tarihinde faaliyet izni onaylanan Odeabank 533 milyon 520 bin TL ödenmiş sermayesi ile faaliyete başladı.