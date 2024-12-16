"Anlık Fırsat" ile müşteriyi acele ettiren bilet sitesine bakanlık cezayı kesti

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nca şikayet üzerine internet üzerinden bilet satışı yapan bir firmanın 'Anlık Fırsat' başlığı altında yaptığı tanıtımları incelendi.

Sayaç süresi sona erdi, fiyat değişmedi

Yapılan değerlendirmede uçak bileti arama sorgusu yapıldığında, site kullanıcılarına "5 dakika" süresince geçerli olduğu belirtilen bir indirim fırsatı sunulduğu ancak sayaç süresi sona erdiğinde, bilet fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadığı tespit edildi. Ayrıca "Fırsatı yakaladınız! Acele Edin" ibareleriyle de kullanıcıların acele karar vermeye zorlandığı ve hatalı tercihlerde bulunmalarına yol açtığı değerlendirildi.

Yazılımsal hata denildi

Sözcü'den Deniz Çağıl'ın haberine göre Değerlendirme yazısında, firma tarafından bu durumun "yazılımsal bir hata" olduğu savunulsa da bunu ispatlayacak herhangi bir belge sunulamadığı kaydedildi.

Yapılan incelemede, reklam ve sayaç uygulamasının yanıltıcı ve manipülatif olduğu, tüketicilerin yanlış kararlar almalarına yol açtığı ve bu durumun ilgili yönetmelikle kanuna aykırı olduğu belirlendi.

550 bin TL ceza

Bu nedenlerle ilgili firma hakkında 550 bin 059 lira idari para cezası ve reklamlara ilişkin ticari uygulamaların durdurulması kararı verildi.

"Online alışveriş yaparken iki kere düşünmek lazım"

Tüketici Hakları Derneği Kadıköy Şubesi Başkanı Canan Ülkü Abbasov, yanıltıcı, aceleye getiren veya insanları yanıltarak yapılan reklamların çok yaygın olduğunu ifade etti.

Bu konuda tüketicilerin daha çok bilinçlenmesi gerektiğine vurgu yapan Abbasov, "Her kullanılan sloganı, firmanın vaadini yerine getirecekmiş gibi algılayıp hemen ödeme yapan tüketiciler var. İnternet üzerinden alışveriş yaparken özellikle iki kere düşünmek, hareket etmek gerekiyor" uyarısında bulundu.

Bakanlığın sitesinden bakılabilir

Vatandaşların, Ticaret Bakanlığı'nın web sitesini yakından takip etmeleri gerektiğini belirten Abbasov, 'Reklam Kurulu', 'haksız rekabet' ve birçok konuda bilgilere ulaşılabileceğini ya da şikayet siteleri üzerinden araştırma yapabileceğini söyledi.

Abbasov sözlerini "Vatandaşlara tavsiyem, bu iki noktadan veya tüketici haklarını öğrenmek için "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"nı kullanarak, büyük alışverişlerinde veya limitlerin üstünde yapacakları harcamalarda, buralardan fikir sahibi olmaları ve onda göre ödeme yapmaları doğru olur. Dediğim gibi, online işlemler veya sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda, iki-üç kat daha dikkatli olmakta fayda var." diyerek sürdürdü.