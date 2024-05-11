Anneler Günü harcamalarına enflasyon etkisi: 3 yılda yüzde 500 arttı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, her yıl mayıs ayının 2. pazarı kutlanan Anneler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Anneler Günü’ndeki harcamaların 3 yılda yüzde 500 arttığını belirten Palandöken, özel günler arasında en fazla alışverişin Anneler Günü’nde yapıldığına dikkat çekerek Palandöken, “Hayatımızın en önemli ve kıymetli varlığı olan annelerimizin gönlünü hoş etmek için yapılan alışverişler hem annelerimizin yüzünü güldürüyor hem de esnafımıza ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bu özel günde harcamaların büyük çoğunluğu kartla yapılıyor. Anneler Günü alışverişleri geçtiğimiz yıl esnaf camiasına 25 milyar lira ciro getirisi sağladı. Bu yıl maliyetlerin artmasıyla birlikte ciro beklentisinin iki katına çıkacağı öngörülüyor. Hediyenin değeri değil annemizi düşünmek her şeyden önemli. Esnaf ve sanatkarlar camiası adına başımızın tacı annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum.” dedi.

Anneler günü harcamalarının son 3 yılda ciddi oranda arttığını belirten Palandöken, “2021 yılında vatandaşlarımızın Anneler Gününde yaptığı harcamalar 100 ile 200 TL arasında değişiyorken şu anda ortalama olarak bin lira harcama yapılıyor. Dünya genelinde ise bu rakam 200 dolar civarında. Bu günlerin annelerimizin mutluluğunu görmek için önemli bir yer edinmesinin yanında ekonomiye büyük katkısı var. Anneler günü başta kuyumcu esnafımız olmak üzere çiçekçi, aksesuarcı, konfeksiyoncu, beyaz eşya ve zücaciyeci, pastacı, taksici esnafımızın iş yapabileceği önemli günlerden birisidir. Vatandaşlarımız annesini sevindirirken ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından yerel markaları ve esnafımızı tercih etmeli.” ifadelerini kullandı.

“Anneler günü alışverişi genellikle karttan yapılıyor”

Son yıllarda kart ile yapılan alışverişlerin özel günlerde daha da arttığına vurgu yapan Palandöken, “Vatandaşlarımız artık alışverişlerde genel olarak kartı tercih ediyor. Kimisi nakit taşımayı sevmiyor. Kimisini verilen hediye puanlar cezbediyor ama en büyük payı taksitli alışverişler oluşturuyor. Özellikle Anneler Günü gibi özel günlerde kart ile yapılan alışverişler yüzde 35 oranında artıyor. İnternet siteleri üzerinden yapılan harcamalarda da genel olarak kart kullanıyor. Dolayısıyla bu özel günde internet sitelerinden kart ile alışveriş yapma durumunda kalan vatandaşlarımız güvenlik açığı oluşturmamak için bildiği siteleri ve kart bilgilerini güvene alan uygulamaları tercih etmeli.” değerlendirmesinde bulundu.