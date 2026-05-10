Anneler Günü'nde çiçek fiyatları cep yakıyor

Anneler Günü'nde çiçek fiyatları tartışma konusu oldu. Antalya’daki seralarda yetiştirilen kırmızı güllerin tanesi 10 ila 20 lira arasında satılırken, İstanbul’daki perakende fiyatlar dikkat çekici biçimde yükseliyor.

İstanbul’daki çiçekçilerde kırmızı gülün birim fiyatı 150 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkabiliyor. Çiçekçiler, bu farkın temel nedeninin nakliye, fire, kira ve işletme giderleri olduğunu belirtiyor.

İstanbul’da çiçekçilik yapan esnaf Salih Topal, Antalya’dan düşük maliyetle çıkan bir gülün lojistik ve diğer masraflarla birlikte kendisine ulaştığında maliyetinin ciddi şekilde arttığını ifade ederek, satılamayan ürün riskinin de fiyatlara yansıdığını söyledi. Topal, artan elektrik ve kira giderlerinin de fiyatları yukarı çektiğini dile getirdi.

NTV'de yer alan habere göre, Anneler Günü alışverişinde tüketicilerin en fazla tercih ettiği ürünlerin başında ise orkide geliyor. Orkide fiyatları bin 500 liradan başlarken, mevsim çiçeklerinden hazırlanan buketler de yoğun talep görüyor.

Ankara'da bir çiçekçi ise ANKA'ya yaptığı açıklamada Anneler Günü öncesi çiçek satışlarının yavaş yavaş hızlanmaya başladığını belirterek, "En çok sattığım kesme çiçek, demetler, demet çiçekleri, ondan sonra saklı çiçekleri, papatya çiçekleri, gül. Bizde 250, 500, 750 ve bin lira arası. Anneler Günü'nde ithal gül 150, yerli gülümüz 100 lira. Alamayan çok insan var ama en az bir tane gül olsun 100 liraya alıp gidiyor. Bir markete girdiğinde veya bir kuyumcuya girdiğinde 10 binden aşağı çıkış yok. Bir çiçekçiye geldiğinde bin liraya 500 liraya 250 lira ile kurtuluyor. Alım gücü bu yönden biraz daha rahat" şeklinde konuştu.

35 ülkeye çiçek ihracatı

Çiçek ihracatı önemli bir ihracat kalemi olarak da görülüyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz ise AA'ya yaptığı açıklamada Anneler Günü döneminin çiçek sektörü açısından yılın en yoğun dönemlerinden biri olduğunu belirterek, bu yıl siparişlerin geçen yıla kıyasla arttığını söyledi.

Yılmaz, Anneler Günü kapsamında Avrupa’nın farklı ülkelerine yaklaşık 80 milyon dal çiçek ihraç edildiğini, bunun parasal karşılığının ise yaklaşık 12 milyon dolar olduğunu açıkladı.

İhracatta geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artış yaşandığını ifade eden Yılmaz, bu yıl başta Avrupa ülkeleri olmak üzere toplam 35 ülkeye çiçek gönderildiğini bildirdi.

Anneler Günü’nde tüketici tercihlerinin daha çok pastel tonlara yöneldiğini belirten Yılmaz, kırmızı çiçeklere talebin diğer özel günlere kıyasla daha sınırlı kaldığını, özellikle pembe, koyu pembe ve mor tonlarındaki çiçeklerin öne çıktığını söyledi.

Türkiye’nin çiçek ihracatında en büyük payı karanfilin aldığını kaydeden Yılmaz, son yıllarda hüsnüyusufun da en çok ihraç edilen türler arasında yer aldığını belirtti.

Yılmaz, karanfil ve hüsnüyusufun yanı sıra gerbera ve lilyum dahil yaklaşık 50 farklı çiçek türünün ihracatının gerçekleştirildiğini aktardı.