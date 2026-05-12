Anneler Günü’nde çiçek şikayetleri 12 kat arttı

Şikayetvar verilerine göre Anneler Günü döneminde online çiçek sitelerine yönelik şikayetlerde artış yaşandı. Mayıs ayının ilk haftasında şikayet sayısının bir önceki haftayla kıyaslandığında yüzde bin 161 yükseldiği aktarıldı.

Platform tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Çiçek Siteleri’ kategorisinde yıl boyunca haftalık şikayet sayıları ortalama 80-140 bandında seyrederken, özel gün haftalarında şikayetler katlanarak arttı. 27 Nisan haftasında 75 olan şikayet sayısı, 4 Mayıs haftasında 946’ya yükseldi. Böylece şikayetlerde haftalık bazda yüzde bin 161 artış yaşandı. Bu rakam, yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

“Benzer bir yükseliş Sevgililer Günü döneminde de görüldü. 2 Şubat haftasında 95 olan şikayet sayısı, 9 Şubat haftasında 413’e çıktı. Haftalık şikayet artış oranı ise 335 oldu. Verilere göre Anneler Günü haftasındaki şikayet sayısı, Sevgililer Günü haftasının yaklaşık 2,3 katına ulaştı. Artış oranı açısından bakıldığında ise Anneler Günü’ndeki yükseliş (yüzde bin 161), Sevgililer Günü artışının yaklaşık 3,5 katı seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, özellikle Anneler Günü döneminde sipariş yoğunluğunun sektör üzerindeki baskıyı ciddi şekilde artırdığını gösterdi.”

En çok şikayet edilen konular şöyle sıralandı:

“Siparişlerin zamanında teslim edilmemesi

“Görseldekinden farklı ürün gönderilmesi

“Eksik veya solmuş çiçek teslimatı

“Aynı gün teslimat sözünün yerine getirilmemesi

“Müşteri hizmetlerine ulaşılamaması

“İade ve ücret geri ödeme süreçlerinde yaşanan aksaklıklar.”

Konuyla ilgili platforma ulaşan bazı şikayetler ise şöyle:

“Anneler Günü için çiçek siparişi verdim ve ödemesini yaptım ancak ne siparişime dair bir bilgilendirme aldım ne de teslimat gerçekleştirildi. Saatlerce çağrı merkezine ulaşmaya çalıştım. Uzun süre hatta beklememe rağmen tam sıra bana geldiğinde görüşme sonlandı ve hiçbir yetkiliye ulaşamadım. Bu süreçte hem mağdur oldum hem de yakınıma karşı mahcup oldum.

“Anneler Günü için internet üzerinden çiçek siparişi verdim ve ödemesini kredi kartıyla yaptım. Ancak siparişim teslim edilmedi ve planladığım sürpriz gerçekleşmedi. İki gündür firmaya telefon, WhatsApp ve e-posta dahil tüm iletişim kanallarından ulaşmaya çalışıyorum fakat hiçbir geri dönüş alamıyorum. Ne siparişimle ilgili bilgi veriliyor ne de mağduriyetim gideriliyor. Ödemesini yaptığım siparişimin teslim edilmesini ya da ücret iadesinin yapılmasını istiyorum.

“Anneler Günü için internet üzerinden saksı çiçeği siparişi verdim ancak ürün günler sonra teslim edildi. Gelen çiçek bakımsızdı, üzerinde örümcek ağları vardı ve yoğun şekilde rutubet kokuyordu. Özel bir gün için gönderdiğim ürünün bu halde olması beni hem üzdü hem de mahcup etti. Sorunla ilgili firmaya ulaşmaya çalıştım ancak ne telefonla ne canlı destek üzerinden herhangi bir muhatap bulabildim. E-postalarıma da dönüş yapılmadı.

“İnternet üzerinden verdiğim orkide siparişi teslim edildiğinde çiçeğin solgun, cansız ve bakımsız olduğunu gördüm. Gönderdiğim kişi karşısında mahcup oldum. Yaşadığım sorunu iletmek için firmaya ulaşmaya çalıştım ancak hiçbir geri dönüş alamadım. Sipariş bilgilerim olmasına rağmen yaşanan mağduriyetle ilgili muhatap bulamamam büyük hayal kırıklığı yarattı.

“Anneler Günü için 25 Nisan’da, bir çiçek buketi sipariş ettim ve pazar günü teslim edilmek üzere teslimat talep ettim. Ancak çiçek hiçbir şekilde teslim edilmedi. Siparişin akıbetiyle ilgili olarak firmadan herhangi bir geri dönüş alamadım, ne bilgilendirme mesajı ne de arama yapıldı. Bu marka ile ilk alışverişim olmasına rağmen, en özel günde yaşadığım bu mağduriyet beni ciddi anlamda hayal kırıklığına uğrattı.”