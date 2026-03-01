Anonim şirketlerin yüzde 17’sinde limited şirketlerin, yüzde 18,3’ünde “kadın gücü” var

MEHMET KAYA / ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), aylık olarak yayınladığı Kurulan Kapanan Şirket istatistikleri kapsamında, yeni alt kırılımlar açarak kadın ve genç girişimcileri kapsayan veriler yayınlamaya başladı.

TOBB’dan basına gönderilen notta, “TÜİK İstatistik Konseyi'nin kararı kapsamında, Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri 2010 yılından itibaren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanıyor. TOBB istatistik setine beş yeni veri tablosu ekleyerek, Ocak 2026’dan itibaren kadın girişimci ve genç girişimci istatistiklerini açıklamaya başlıyor” bilgisi verildi.

İlk veriler duyuruldu: Kadınlar kooperatifte ağırlıkta

Bu yeni alt kırılımlara, aylık olarak düzenli yayınlanan TOBB Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri içinde ayrı tablolar olarak erişilebilecek.

TOBB’dan Ocak 2026 itibariyle kadın ve gençlere yönelik olarak oluşturulan istatistiklerin verileri de yayınlandı. Buna göre, Ocak ayında kurulan limited şirketlerin toplam ortak sayısı içinde kaçının kadın olduğuna bakıldı. Buna göre, Ocak ayında kurulan limted şirketlerde 11 bin 637 erkek, 2 bin 337 kadın ortak yer aldı. Kadın ortak oranı limted şirketlerde yüzde 16,7, anonim şirketlerde yüzde 14,1 olarak belirlendi. Kooperatiflerde ise kadın kooperatifleri popüleritesinin izi görüldü. Burada toplam ortakların yüzde 26’sının kadın olduğu belirlendi.

Kaç şirket, kadın ortak sahibi?

TOBB ikinci kırılım olarak, kurulan şirketlerin kaçında en az 1 kadın ortak bulunduğunu belirledi. Buna göre, Ocak ayında kurulan 10 bin 126 limted şirketin, yüzde 20,7’sinde (2 bin 94 şirket) en az 1 kadın ortak bulundu. Anonim şirketlerde ise aynı kapsamdaki oran yüzde 17,8 olarak belirlendi. Bu kapsamda şirkete konulan sermaye içinde kadın ortakların payına bakıldığında, limited şirketlerdeki sermayenin yüzde 11,8’i, anonim şirket sermayesinin yüzde 17,8’i kadınlar tarafından konuldu.

Ocak ayında kurulan şirketlerdeki “kadın gücü” ne oldu?

TOBB istatistiklerinde, iki ayrı tablo ile kurulan şirketlerin kaçında yönetim kurulu üyesi bulunduğu ve yönetim kurulu üyesi olsun ya da olmasın, imza yetkisi olan, yani icrada görev alan, karar alıcı konumdaki kadınların oranına bakıldı.

Buna göre, Ocak 2026’da kurulan anonim şirketlerin yüzde 17,9’u, kooperatiflerin ise yüzde 33,3’ünde kadın üye bulunuyor. Limted şirketlerde yönetim kurulu olmadığı için bu istatistik anonim şirket ve koooperatifleri kapsıyor.

TOBB istatistiklerinde “şirket adına karar alabilen seviyede” yönetici pozisyonuna da bakıldı. Burada şirket ortağı olsun ya da olmasın “Temsilci” statüsü dikkate alındı. Buna göre, kaç şirketin en az 1 temsilci yetkisine sahip kadın yöneticisi ve/veya ortağı ve/veya yönetim kurulu üyesi oldğu yanında, toplam temsilciler içindeki oranı yer aldı. Buna göre anonim şirketlerdeki toplam temsilci sayısının yüzde 14’ü, limted şirketlerin yüzde 16,2’si, kooperatiflerde ise yüzde 19,7’si kadınlardan oluştu.

Ocak ayında limited şirketlerin tüm ortaklarının yüzde 12,8’inin gençler oluşturdu

TOBB, Kurulan Kapanan Şirket İstatistiklerine yaş grubu kırılımını da ekledi. Bu grupta, kurulan şirketlerin ortaklarının yaş dağılımı yer aldı. Türkiye’de istatistiki olarak “genç” tanımı 15-24 yaş olarak kullanılırken; çeşitli istatistiklerde bu farklılaşabiliyor. TOBB bu nedenle yaş kırılımlarını çeşitli istatistik sınıflamalarına göre oluşturdu.

Buna göre, 18-24 yaş aralığında işgücü istatistiklerinde de kullanılan genel Türkiye “istatistiki sınıflamaya” göre kurulan anonim şirketlerin yüzde 6,2’sinde, limted şirketlerin yüzde 12,8’inde, gerçek kişi ticari işletmede ise yüzde 10,3’ünde “genç ortak” yer aldı. Eurostat ise 29 yaş altını “genç nüfus” olarak çeşitli istatistiklerde kullanıyor.