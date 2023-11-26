Anonim ve limited şirket asgari sermaye şartı 5 kat arttı

ANKARA (EKONOMİ) – Kararın yürürlük tarihi, 25 Kasım günlü Resmi Gazetede 1 Ekim 2024 olarak yazılmıştı. Ancak 26 Kasım günlü Resmi Gazetede bir düzeltme yayımlandı ve yürürlük tarihi değiştirilerek, yeni asgari sermaye limitlerinin 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Kararla, yürürlük tarihinden sonra yeni kurulacak şirketler yeni tutarlara göre sermaye koymak zorunda olacağı gibi, mevcut şirketler de o tarihe kadar sermayelerini yeni tutarlara yükseltecek.

Cumhurbaşkanı Kararındaki değişiklikle anonim şirketlerin en az sermaye tutarı 50 bin TL’den 250 bin TL’ye, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerin en az başlangıç sermayesi ise 100 bin TL’den 500 bin TL’ye yükseltildi. Limited şirketlerin en az sermaye tutarı ise 10 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltildi.