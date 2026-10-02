Anot, BMW'nin Macaristan tesisinin otomasyon çözümleri tedarikçisi oldu

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir merkezli Anot Otomasyon, BMW'nin Macaristan’ın Debrecen kentinde elektrikli araç üretimi amacıyla kurduğu yeni tesisine yönelik iki yıl önce üstlendiği proje kapsamında üretim ve yardımcı tesislerin otomasyonu projesini tamamladı. Anot Otomasyon, yaklaşık iki yıl süren projede bina ve tesis otomasyonu, yardımcı tesislerin kontrolü, otomasyon panoları, SCADA sistemleri, saha entegrasyonu ve devreye alma çalışmaları gerçekleştirdi. Anot Group Yönetim Kurulu Üyesi Eren Gönenli, projenin Türkiye'de geliştirilen mühendislik ve üretim kabiliyetlerinin uluslararası ölçekte uygulanması açısından önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

"Kapsamlı bir tesis otomasyonu projesi gerçekleştirdik"

Projede üstlendikleri çalışmaları değerlendiren Gönenli, "BMW'nin Macaristan'ın Debrecen kentinde kurduğu elektrikli araç üretim tesisine yönelik proje kapsamında üretim ve yardımcı tesislerin otomasyonu alanında görev aldık. Bina yönetim sistemleri ve yardımcı tesislerin kontrolünden otomasyon altyapısına kadar geniş bir mühendislik kapsamı üzerinde çalıştık. Proje boyunca otomasyon panolarını Türkiye'de ürettik, kontrol ve otomasyon yazılımlarını geliştirdik, saha sistemlerinin entegrasyonunu gerçekleştirerek devreye alma çalışmalarını tamamladık. Ayrıca SCADA yazılımları ve ekran uygulamalarını da gerçekleştirerek tesis otomasyonunun farklı katmanlarında mühendislik hizmeti sunduk" dedi.

"Siemens otomasyon teknolojilerindeki tecrübemizi projeye aktardık"

Projede Siemens otomasyon ürün portföyünün kullanıldığını belirten Gönenli, Türkiye'nin en köklü Siemens Solution Partner'larından biri olarak uzun yıllardır faaliyet gösterdiklerini ve bu süreçte Türkiye'deki birçok büyük ölçekli projede Siemens ile birlikte yer aldıklarını ifade etti. Gönenli, "Projede Siemens otomasyon ürün portföyünü temel alan kapsamlı bir kontrol altyapısı üzerinde çalıştık. Kontrol algoritmalarını ve otomasyon yazılımlarını kendi mühendislik ekibimiz geliştirdi. Türkiye'nin en köklü Siemens Solution Partner'larından biri olarak uzun yıllardır Siemens ile birlikte ülkemizde birçok büyük ölçekli projeye imza attık. Bu süreçte edindiğimiz Siemens otomasyon teknolojilerindeki mühendislik ve uygulama tecrübesini BMW'nin Debrecen tesisine yönelik bu projeye de taşıdık. Profinet ve Modbus TCP gibi endüstriyel haberleşme teknolojilerini kullanarak farklı saha sistemlerinin entegrasyonunu gerçekleştirdik. Sistem tasarımı, mühendislik, yazılım geliştirme, pano üretimi, saha entegrasyonu ve devreye alma süreçlerini bütünleşik şekilde gerçekleştirebilmek en önemli yetkinliklerimiz arasında yer alıyor" diye konuştu. Kullanılan otomasyon panolarının Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesislerinde tasarlanıp üretildiğini belirten Gönenli, üretim ve mühendisliğin aynı yapı içerisinde gerçekleştirilmesinin en önemli yetkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Gönenli, "Proje kapsamında sorumluluğumuzda bulunan otomasyon panolarını Türkiye'deki üretim tesisimizde ürettik ve test ettik. Ardından sistemlerin saha entegrasyonu ve devreye alma çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu proje; tesis otomasyonu, yazılım, mühendislik ve üretim kabiliyetlerimizi uluslararası ölçekte birlikte uyguladığımız önemli çalışmalarımızdan biri oldu" ifadelerini kullandı.

"Üretim kapasitemizi yeni yatırımlarla artırdık"

Anot Group olarak son dönemde gerçekleştirdikleri üretim tesisi ve ileri üretim teknolojisi yatırımlarıyla otomasyon panosu ve alçak gerilim dağıtım panosu üretim kapasitelerini önemli ölçüde artırdıklarını aktaran Gönenli, bu yatırımların daha büyük ölçekli projeleri kendi bünyelerinde gerçekleştirebilme kabiliyetlerini güçlendirdiğini belirtti. Gönenli, "Yeni üretim tesisimizle birlikte özellikle otomasyon panoları ve alçak gerilim dağıtım panosu üretim kapasitemizi yaklaşık iki kat artırdık. Pano üretiminde kabloların mühendislik verileri doğrultusunda otomatik olarak hazırlanmasını, işlenmesini ve montaja hazır hale getirilmesini sağlayan yeni nesil üretim teknolojilerine yatırım yaptık. Bu yatırımlarla üretim süreçlerindeki otomasyon seviyesini yükseltirken standardizasyon, kalite, izlenebilirlik ve verimlilik açısından da önemli kazanımlar elde ettik. Bununla birlikte gücümüzü yalnızca üretim kapasitemizden değil; mühendislik, sistem tasarımı, yazılım, üretim, saha entegrasyonu ve devreye alma kabiliyetlerini aynı organizasyon içerisinde bir araya getirebilmemizden alıyoruz" dedi.

"Küresel projelerde büyümeyi sürdüreceğiz"

Uluslararası projelerde edindikleri tecrübenin küresel büyüme stratejilerinde önemli rol oynadığını ifade eden Eren Gönenli, mühendislik ve üretim kapasitesini uluslararası pazarlarda daha fazla projeye taşımayı hedeflediğini söyledi. Gönenli, "Bugün bünyemizde 65’i mühendisten oluşan, 220 kişiyi aşkın ekibimizle, güçlü bir teknik kadroya sahibiz. Farklı mühendislik disiplinlerindeki yetkinliğimizi üretim altyapımız ve uzun yıllara dayanan endüstriyel otomasyon tecrübemizle bir araya getiriyoruz. Projelendirmeden sistem tasarımına, otomasyon yazılımlarından, robotik ve mekanik üretimlere, pano üretimine, saha entegrasyonundan devreye almaya kadar farklı disiplinleri tek yapı altında sunabilmemiz uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerimizin temelini oluşturuyor. Avrupa'da gerçekleştirdiğimiz projelerden edindiğimiz tecrübe ile bundan sonraki hedefimiz uluslararası pazarlarda daha fazla büyük ölçekli projede yer almak ve Türkiye'de geliştirdiğimiz mühendislik ve üretim gücünü küresel ölçekte daha ileri taşımak" dedi.