ANSİAD Başkanı Özbek: GB, mevcut haliyle devam etmemeli

FİKRİ CİNOKUR

Özbek, ANSİAD 2026 yılı 3. Olağan Üye Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, DEİK tarafından AB liderlerine iletilen açık mektuba dikkat çekerek, ‘’GB’nin mevcut haliyle sürdürülebilir olmadığı ortaya konmuştur. Dijitalleşme, kamu alımları, tarım, vize sorunları, kotalar ve Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi başlıklar ertelenebilir olmaktan çıkmıştır. Avrupa Birliği Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır.’’

Karbon düzenlemesi

Karbon düzenlemelerinin KOBİ’ler üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturduğuna dikkat çeken Özbek, ‘’Bu süreç Türk sanayisi açısından bir yandan uyum zorunluluğu doğururken, diğer yandan yeni konumlanma alanları yaratıyor. Artık yalnızca maliyet değil; güvenilirlik, süreklilik ve hız da belirleyici unsurlar haline gelmiştir. Üretim kabiliyeti, montaj gücü, lojistik altyapısı ve esnek sanayi yapısıyla Türkiye bu yeni tedarik düzeninde güçlü bir konuma sahiptir” dedi.

Astroloji ve iş dünyası

Toplantıya katılan BKZ Yönetim Danışmanlığı'nan İş Astrolojisi Uzmanı Binnur Zaimler, astrolojinin kader okuması değil, bir zamanlama ve eğilim okuma aracı olduğunu söyledi.