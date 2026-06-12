ANSİAD/Özbek: Şehirlerin rekabeti sayı ile değil, ürettikleri teknoloji ile ölçülecek

FİKRİ CİNOKUR

ANSİAD tarafından düzenlenen “ANSİAD Yapay Zekâ Zirvesi” Akra Hotel’de gerçekleştirildi. ANSİAD Başkanı Ercan Özbek, yaptığı açılış konuşmasında yapay zekânın artık bir gelecek projeksiyonu değil, iş dünyasının bugünkü gerçeği olduğuna dikkat çekti. Dönüşümü kaçıran şirketlerin ticari risklerine dikkat çeken Özbek, şunları kaydetti:

“Düne kadar yapay zekâ bir rekabet avantajıydı, bugün ise ayakta kalabilmenin temel şartıdır. Yapay zekâ işinizi elinizden almayacak ama onu etkin kullanan rakibiniz işinizi elinizden alabilir. İş dünyasında yeni rekabet alanı artık sadece sermaye değil, veridir, teknolojidir ve bu dönüşümü yönetebilme kabiliyetidir. Bu konu, yönetim kurullarının ana büyüme stratejisidir.”

Dünyadaki teknolojik dönüşüm baş döndürücü

Antalya Valisi Hulusi Şahin de, dünyadaki teknolojik dönüşümün baş döndürücü hızına dikkat çekerek, tarihte başarıyı her zaman yenilikleri kucaklayanların kazandığını söyledi. Vali Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün yapay zekâ çağında bilgi açık kaynaklarda, kulvarlar eşit ve rekabet aynı şartlarda yapılıyor. Türkiye olarak tam üretim çağında, optimal bir genç nüfus oranına sahibiz. Gençlerimizin bu teknolojiyi otomatik olarak kavrama yeteneği, önümüzdeki 20-30 yıllık üretken dönemi bizim için büyük bir fırsat penceresine dönüştürüyor. Çalışkanlığımız ve pratikliğimizle birleştiğinde bu büyük devrim, bizi yeni dünyanın oyun kurucularından biri haline getirecektir.”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Büşra Özdemir ise sanayi devriminin üretimi, internetin ise bilgiye erişimi değiştirdiğini anımsatarak, yapay zekânın ise doğrudan karar verme biçimini dönüştürdüğüne dikkat çekti. Özdemir, “Bugünün belediyeciliği sadece yol ve park yapan değil; veriyi okuyabilen, kaynaklarını verimli kullanan ve teknolojiyi insan hayatını kolaylaştırmak için yöneten bir anlayışı gerektiriyor. Çünkü akıllı şehirler, önce akıllı teknolojilerle değil, doğru vizyonla kurulur.”

ANSİAD Dijital Dönüşüm Çalışma Masası Başkanı Ahmet Erdal, eskiden dijitalleşmenin rakiplerin önüne geçmek için bir rekabet avantajı olduğunu ancak, bugün bir hayatta kalma stratejisi haline geldiğini kaydetti. Erdal, “Veriyi doğru işleyemeyen ve bu dönüşüme ayak uyduramayan şirketler maalesef pazarın dışında kalacak. Antalya olarak tarımda, turizmde ve sanayide çok güçlüyüz ancak geçmiş başarılar bizi rehavete sokmamalı. Amacımız, Antalya iş dünyasını bu dönüşümün takipçisi değil, öncüsü yapmaktır” dedi.