Antakya Künefesi’ne AB tescili

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle, 6 Şubat’ta diğer 10 il ile birlikte büyük yıkıma uğrayan Antakya’ya, Avrupa Birliği’nden (AB) teselli edici bir haber geldi. 2016 yılında AB’de tescil süreci başlayan Antakya Künefesi’nin aldığı coğrafi işaret tesciline ilişkin karar AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı. Böylece Antakya künefesi, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB tarafından koruma altına alınmış oldu. Bu ürün, tescil belgesinde ve ürün şartnamelerinde yer alan tekniklerle ilgili bölgelerde üretilebilecek.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nın başvurusu ile AB coğrafi işaret (PGI) olarak tescil edilen Antakya Künefesi ile ilgili Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “Antakya Künefesi, AB’de tescil edilen 9’uncu Türk ürünümüz oldu” dedi. AB Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise tescil haberi duyurularak, “Antakya Künefesi'nin AB'de tescil edilmesi, büyük deprem felaketinin ardından yaralarını sarmaya başlayan Hatay'ın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına katkı sağlayacak" denildi.

AB tescili deprem acısı üzerine gelen Antakya Künefesi’yle ilgili bir açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Yaralarımızı hep birlikte saracağız” diyerek, Türkiye’nin 9 tescilli ürününü saydı. Hisarcıklıoğlu ayrıca şu açıklamayı yaptı: “Antakya Künefesi’ne sahip çıkan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası’nı tebrik ediyor, Başkanımız Hikmet Çinçin’i kutluyorum.”

Başkan Hisarcıklıoğlu ayrıca “TOBB olarak AB süreci devam eden 45 ürünümüzle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hep birlikte umudu büyütelim. Yaralarımızı birlikte saracağız. Gün birlik olma günü” ifadelerini kullandı.

AB tescilli diğer ürünler hangileri?

Son kararlarla birlikte AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den "Antakya künefesi", "Antep baklavası/Gaziantep baklavası", "Aydın inciri", "Bayramiç beyazı", "Malatya kayısısı", "Aydın kestanesi", "Taşköprü sarımsağı", "Milas zeytinyağı" ve "Giresun tombul fındığı" olmak üzere 9 ürün bulunuyor.