Antalya bankalardan daha yapıcı davranmasını istiyor

FİKRİ CİNOKUR-ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali Çandır, ekonomik durumu Türkiye ortalamasının üzerinde olan Antalya’ya bankalardan kredi konusunda daha yapıcı davranmalarını beklediklerini bildirdi. Kasım ayı meclis toplantısında konuşan Çandır, Antalya’nın ülke ekonomisinin üzerinde bir hareketlilik yaşadığını söyledi.

Antalya’nın açılan-kapanan şirket artışlarında, protesto edilen senet ve karşılıksız çek artışlarında, çekle ödeme hacmindeki artışlarda ülke ortalamasından oldukça iyi durumda olduğuna dikkat çeken Çandır, şunları kaydetti: “Açılan şirkette ülkemizdeki yüzde 33’lük artışa karşılık kentimizde yüzde 70’lik bir yıllık artış yaşanmıştır. Kapanan şirkette ise ülkedeki yüzde 14’lük artışa karşılık Antalya’da yüzde 5’lik bir artış yaşanmıştır. Protestolu senet tutarında ise ülkemizdeki yıllık yüzde 63’lük artışa karşılık Antalya’da yüzde -2 azalma yaşanmıştır. Benzer bir durum karşılıksız çekte de söz konusu olmuştur. Çekle ödeme hacminde de ülkemizdeki yıllık yüzde 5’lik artışa karşılık kentimizde yüzde 59’luk bir artış yaşanmıştır. Bu ekonomik göstergeler borcuna sadık en iyi kent olan Antalya iş dünyasının, zorlu koşullara rağmen bankacılık kesiminin bu özelliğini göz önünde bulundurmasını ve daha yapıcı davranmasını talep ediyoruz.”

“EYT riskler barındırıyor”

İş dünyası için asgari ücretin, hiçbir zaman asgari ücretten ibaret bir kavram olmadığını vurgulayan Çandır, “Mevcut durumdaki vergi dilimlerinin çok düşük ve günün gerçeklerinden çok uzak olması dolayısıyla yaptığımız ücret güncellemeleri çalışanlarımıza hakkıyla ulaşamıyor. Bu da hem maliyetlerimizi ciddi ölçüde artırırken hem de ihtiyaç duyduğumuz istihdamı sağlamakta önemli sorunlar yaratmaktadır” dedi. Önümüzdeki yıldan geçerli olacak asgari ücret rakamının çalışanlara yansıması için üzerindeki ağır vergi ve prim yükünün gerçekçi bir konuma getirilmesi gerektiğini ifade eden Çandır, şöyle konuştu: “Diğer taraftan ülkemiz gündeminde yer alan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu ise yetişmiş insan gücümüzün kaybı ve kıdem tazminatının finansmanı açısından riskler barındırıyor. Bu iki konuda hem çalışanların hem de işverenlerin çekincelerinin giderileceği bir yaklaşım sergilenmesini bekliyoruz.”

“Kredi artışımız ortalamanın altında”

Eylül ayı itibariyle Antalya’nın nakdi kredilerdeki artışı yüzde 55 civarında kalırken Türkiye’de bu artışın yüzde 70’e yaklaştığını dile getiren Ali Çandır, sözlerini şöyle tamamladı:

“Teşvik edilen sektörel kredilerde de durumumuz ülke ortalamasının altında seyretmeye başlamıştır. Yine eylül ayı verilerine göre sektörel kredilerin Türkiye’deki artışı yüzde 69’u aşarken kentimizde yüzde 60’ın altında kalmıştır. Ana sektörlerimiz olan tarım ve ticarette ise kredi artış oranlarımız ülkemizdeki artışın neredeyse yarısı kadar olmuş. Tarımsal kredilerdeki artış, kentimizde yüzde 46 iken ülkemizde ortalama artış yüzde 76 olmuştur. Ticarette ise benzer bir farkla kentimizdeki yüzde 69 artışa karşılık ülkemizde yüzde 91’lik artış yaşanmıştır. Teşvik edici sektörel kredilere erişimde mutlaka kolaylaştırıcı adımlara ihtiyaç duymaktayız.”