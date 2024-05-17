Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 bütçesi açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Devam Meclisi, 48 gündem maddesini görüşmek üzere toplandı.

Meclis toplantısında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı oy birliğiyle kabul edildi. CHP Grup Sözcüsü Büşra Özdemir meclis üyelerine Antalya Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı konusunda bilgilendirme yaptı.

Özdemir, "2023 yılı kesin hesabı gider bütçemiz 8 milyar 250 milyon TL tahmin edilmiş olup 9 milyar 201 milyon 572 bin 26 TL gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine oranı yüzde 111’dir. Gelir bütçemiz 7 milyar 550 milyon TL olarak tahmin edilmiş olup 10 milyar 539 milyon 371 bin 437 lira olarak gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine oranı yüzde 139.59’dur. Finansman 700 milyon olarak tahmin edilmiş olup, 425 milyon TL iç banka kredisi kullanılmıştır. Dış borçlanma kredi kullanılmamıştır” dedi.

Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı kuruldu

Meclis toplantısında ayrıca, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek Esnaf ve Sanatkâr İşleri Dairesi Başkanlığı: “Esnaf ve Sanatkârlar Şube Müdürlüğü” ile “AR-GE ve İnovasyon Şube Müdürlüğü” birimlerinin kurularak Esnaf ve Sanatkâr İşleri Dairesi Başkanlığına bağlanması ile ilgili madde de oy birliğiyle kabul edildi.

Kilometre başına 45 lira ödenecek

Mecliste ayrıca AU plakalı özel toplu taşıma araçlarına kilometre ve yolcu sayısına göre verilen destek ücretlerinde güncelleme yapıldı. 1 Mayıs-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak uygulama kapsamında destek ücretleri 4 bin km altı çalışan ve 8 binden az yolcu taşıyan araçlara km başına 35 TL’den 40 TL’ye, 4 bin km üstü çalışan ve 8 bin üstünde yolcu taşıyan araçlara km başına 40 TL’den 45 TL’ye yükseltildi.

ASAT Genel Kurulu toplandı

Büyükşehir Meclisinin ardından ASAT Genel Kurulu toplandı. ASAT’ın 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı oy birliğiyle kabul edildi. Büyükşehir Meclisi’ne teşekkür eden ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Antalya’nın 30 Büyükşehir Belediyesi arasında en uygun fiyatlı suyu kullanan belediye olduğunu söyledi.

ASAT Teknoloji Merkezi kurulacak

Kayıp kaçağın azaltılmasına yönelik çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kurt, 2024-2025 yılları arasında 750 milyon lirası Scada sisteminin geliştirilmesi olmak üzere toplam 1.5 milyar liralık yatırım planladıklarını kaydetti. İbrahim Kurt, ALDAŞ ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Teknokent’te ASAT Teknoloji Merkezi de kuracaklarını belirterek, ASAT’ın dışarıdan satın alarak kullandığı programları kendilerinin yapacağını, Türkiye’ye örnek olacaklarını açıkladı.