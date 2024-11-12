Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşalı arıcılara kovan desteği verdi

Antalya’nın dört bir yanında üreticiler için desteklerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, hemen hemen her alanda faaliyet gösteren üreticilerin taleplerini yerine getirmeye devam ediyor. Tarımsal üretime büyük önem veren ve her alanda üreticinin yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, son olarak Gazipaşalı 38 bal üreticisinin daha ev ekonomisine destek sağlayacak 76 adet arı kovanı teslim etti.

"Kovan desteği sürecek"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen dağıtımda büyük bir özenle hazırlanmış arı kovanları üreticilere teslim edildi. Arıcılar yapılan desteklemeden duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü yetkilileri, arıcılık faaliyeti yaptığına dair belgesi olan ve başvuruda bulunan üreticilere kovan desteği sağlanmaya devam edileceği bilgisini verdi.