Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 37 bin 430 TL oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ve Güvenlik İş Sendikası Antalya Bölge Başkanı Recep Mutaf ile 1 Ocak 2025-31 Aralık 2026 tarihleri arasını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzaladı.

Zam 8 bin 841 personeli kapsıyor

İmza töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, iki yıl süreli toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başarıyla tamamladıklarını belirterek, "8 bin 19 Belediye-İş, 822 Güvenlik-İş olmak üzere toplamda 8 bin 841 çalışma arkadaşımızı kapsayan toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Günümüz ülke ekonomik koşulları ile belediyemizin mali imkanları doğrultusunda en düşük net ücret 37 bin 430 TL olmuştur. Toplu iş sözleşme sürecimizin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmemizin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Ek protokol ile işçi arkadaşlarımız enflasyona ezdirilmedi"

Belediye İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ise toplu iş sözleşmesinin tüm emekçilere hayırlı olmasını dileyerek, "Muhittin Başkanımız bir yıl önce de bir ek protokol ile işçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmedi. Belediyemizin şartlarını zorlayarak en güzelini yaptınız. Sözleşmenin imzalanması sürecinde emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Güvenlik İş Sendikası Antalya Bölge Başkanı Recep Mutaf, önceki sözleşmede de Başkan Böcek'in ek sözleşmeler ile işçi arkadaşları enflasyona ezdirmediğini vurgulayarak, "Bu dönemde iki yıllık güzel bir sözleşme yaptık. Türkiye şartlarının üstünde bir sözleşme oldu. Tüm üye arkadaşlarımız adına sendikamız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.