Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yangında zarar gören üreticilere fidan desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Temmuz ayında Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi’nde çıkan yangında zarar gören üreticilere destek elini uzattı. Büyükşehir Belediyesi yangın nedeniyle zarar gören bahçelerin yeniden canlanması ve üreticilerin ekonomik kayıplarının telafi edilmesi amacıyla 17 üreticiye bin adet zeytin ve 200 adet keçiboynuzu fidanı hibe etti.

Yangında zarar gören üreticilere fidan desteği

Fidan dağıtımını gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda çalışan Ziraat Mühendisi Naime Kaya, yangının ardından bölgede hasar tespiti gerçekleştirdiklerini belirterek, yangında zarar gören üreticilere fidan desteği sağladıklarını söyledi.

Yangında ağaçları zarar gören Yumaklar Mahalle sakinleri Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.